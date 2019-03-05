«Мышь» – раньше, «Князь» – позже». Михаил Панджавидзе рассказал о премьерах в Большом

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный режиссёр Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь – Михаил Панджавидзе.

Премьера «Дон Паскуале», «Ромео и Джульетта»: что нам еще ждать в плане премьер?

Михаил Панджавидзе, главный режиссёр Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

У нас были запланированы премьеры «Летучая мышь» И. Штрауса и «Князь Игорь» А. Бородина. Они состоятся: «Мышь» – раньше, «Князь» – позже». Планировался также спектакль на музыку Чайковского, это не балет Чайковского, балет на музыку «Чайковского» «Анна Каренина», а дальше много предложений, много планов у всех, они не всегда совпадают.

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