Прямой эфир

Тут играют джаз. Как копыльский детский оркестр умеет удивлять взрослую публику

05 марта 2019 19:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Копыльский эстрадный оркестр готовится к новым победам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Скоро коллектив снова покажет себя на сцене очередного конкурса.

Тут играют джаз. Как копыльский детский оркестр умеет удивлять взрослую публику-1

Сейчас музыканты расширяют репертуар. Среди новых композиций и авторские мелодии его руководителя Льва Конопляника. Кстати, недавно его вклад в творческое развитие области оценили и на премии «Человек года Минщины». 

Тут играют джаз. Как копыльский детский оркестр умеет удивлять взрослую публику-4

Подробнее – в видеоматериале

# Музыка # Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Режиссёр Большого о «Саломее»: «Есть дети нежеланные, а этот и желанный, и любимый, но какой-то несчастный»
05 марта 2019 10:18

Режиссёр Большого о «Саломее»: «Есть дети нежеланные, а этот и желанный, и любимый, но какой-то несчастный»

«Мышь» – раньше, «Князь» – позже». Михаил Панджавидзе рассказал о премьерах в Большом
05 марта 2019 09:21

«Мышь» – раньше, «Князь» – позже». Михаил Панджавидзе рассказал о премьерах в Большом

Писатель Николай Чергинец провёл встречу с читателями в Минске
05 марта 2019 06:51

Писатель Николай Чергинец провёл встречу с читателями в Минске