Тут играют джаз. Как копыльский детский оркестр умеет удивлять взрослую публику

Новости Беларуси. Копыльский эстрадный оркестр готовится к новым победам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Скоро коллектив снова покажет себя на сцене очередного конкурса.

Сейчас музыканты расширяют репертуар. Среди новых композиций и авторские мелодии его руководителя – Льва Конопляника. Кстати, недавно его вклад в творческое развитие области оценили и на премии «Человек года Минщины».