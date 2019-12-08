Суконко о Ростиславе Янковском: «До последнего дня – настоящий артист. Когда уже серьёзно был болен, на сцену выходил – преображался сразу»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Ростислав Янковский – тоже Ваш пациент. 26 лет боролся с этим недугом и 26 лет играл блестяще! А он каким был пациентом?

Олег Суконко, доктор медицинских наук, профессор, директор государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»:

Ростислав Янковский – про него можно отдельную передачу сделать. Вы же знаете, что это один из последних был – народный артист Советского Союза. Мы с ним очень дружили, я с ним много почерпнул народной, жизненной мудрости. Он же до последнего дня – настоящий артист. Когда он уже серьёзно был болен, а на сцену как он выходил – он преображался сразу. Никто даже и не думал, что это, в общем-то, больной человек.

Хотя, у него были такие болезни, с которыми мы справлялись. И можно даже сказать, что даже он не от нашей болезни умер. Там больше такие патологии – возрастная, сердечная – это же 80 лет. И он же за 80 лет умер. А мы с ним впервые встретились – где-то ему было 60 лет.

Так что в памяти остался у меня. Вообще, их семья – это люди особые. Я бы сказал, что это люди с большой буквы.