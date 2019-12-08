Ужасно вредно не ездить, когда ты этого заслуживаешь. Где в Беларуси проводят балы и кто на них ходит

Новости Беларуси. Так получилось, что некоторые традиции, когда-то бывшие частью культуры нашего народа, на какое-то время, иногда очень даже продолжительное, были потеряны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Взять знаменитые слуцкие пояса. Понятное дело: сейчас этот предмет гардероба не используется по прямому своему назначению. Но это совершенно не значит, что традиция их ткачества должна кануть в Лету. Именно поэтому технологии производства слуцких поясов были возрождены в нашей новейшей истории. Сейчас это один из самых дорогих сувениров (некоторые экземпляры не только в духовном, но и во вполне материальном плане).

То же самое с рождественскими и новогодними балами, которыми наша страна славилась со времен Радзивиллов и которые с тех пор не проводились очень долго. Возобновить традицию в свое время взялся Большой театр. И вот уже больше 10 лет на Старый Новый год там собираются дамы и кавалеры, чтобы потанцевать и пообщаться. Начинают по традиции с полонеза, популярны мазурки и котильоны.

И что самое приятное: последние несколько лет балы начали организовывать не только в Большом. Потому что есть запрос – желающих провести вечер в темпе вальса значительно больше, чем возможности организаторов. Даже конкурсы проводят на право присутствовать на балу. А значит, есть все предпосылки к тому, что традиция вернется навсегда. Корреспондент Галина Буро убедилась в этом лично. Старинный зал, пышные платья, сложные прически и галантные манеры. Будто открылся портал во времени – так вальсирующие пары уже после скажут о бале в Мирском замке, который входит в десятку красивейших в Европе.

Галина Буро, корреспондент:

Буквально через месяц в этом зале пройдет рождественский бал. Говоря сегодня об этом событии, невозможно удержаться и не примерить бальное платье. Тем более, в замке строгий дресс-код. Узнаем, что за он.

Джинсы и юбки мини – табу. Только строгое следование протоколу. Об этом организаторы заранее предупреждают гостей. Стиль рождественского бала 2019 года – XVIII век. А значит, стоит тщательно подобрать аксессуары: не забыть драгоценности, перчатки и, разумеется, веер.

Александра Давидюк, методист музея «Замковый комплекс «Мир»:

У него есть свой тайный язык – это язык флирта. Дама без веера – это тоже самое, что кавалер без шпаги. Одно движение веера значит что-то: что дама стесняется или, может быть, не хочет говорить вслух. Например, если дама складывает веер и прикасается им ко лбу и к губам – комплимент: твои слова умны.

Править бал будет король Станислав Радзивилл по прозвищу Пане Коханку, известный даром удивлять гостей. Сюрприз этого года пока держат в тайне. Атмосферу интриги добавят маски.

– Вы можете примерить. В этом году в Мирском замке бал-маскарад. Это, пожалуй, один из самых пикантных видов балов. Поскольку под маской можно было скрыть свою личность, но при этом во всей полноте выразить чувства. Поэтому балы-маскарады были так популярны в XVIII веке.

– Я неузнаваема уже?

– Да.

От подготовки нарядов до салонных игр в алькерк, трумадам и музыкального оформления. Живое исполнение и мастер-классы по полонезу, польке-тройке и падеграсу. Каблуки попросят оставить дома. А вот бальная книга, пожалуй, пригодится.

– Дамы записывали имена тех кавалеров, которым они танец обещали. С этим было связано немало интриг в свое время.

– И такая книжечка будет у каждого гостя на вашем балу?

– Разумеется.

Мирский замок вслед за Национальным театром оперы и балета и Несвижским замком стоит у истоков возрождения бальной культуры Беларуси. Развитие – только вперед, ведь людям нравится.

Александр Лойко, директор музея «Замковый комплекс «Мир»:

У часы ўрбанізацыі, напэўна, кожнаму з нас хочацца прытуліцца як раз да яскравай старонкі гісторыі. Ужо заказалі білеты з Велікабрытаніі, Польшы, Францыі. Прадстаўлена амаль уся Еўропа.

Не спорь, не спорь, ты поедешь туда. Ужасно вредно не ездить на балы, когда ты этого заслуживаешь. Крылатая фраза из легендарной «Золушки», роль которой, кстати, исполнила уроженка Волковыска Янина Жеймо, хорошо отражает смысл новой традиции рождественских и новогодних балов в нашей стране – приглашать на них молодежь, которая этого заслуживает.

Репетиция в разгаре. Разучивают три танца, которые эти две гродненские пары исполнят в Минске на национальном балу. Знакомьтесь: современные принцы и золушки – кадеты и гимназистки. Победители олимпиад, спортсмены и активисты. Полина Беседина много лет занимается танцами, но замечает: уровень предстоящего бала действительно высок.

Полина Беседина, учащаяся гродненской гимназии № 1 имени академика Е.Ф. Карского:

Движение не совсем привычное. Вот основной шаг, скольжение по полу в разные стороны, а затем просто шаг вперед. Но все-таки мне кажется, что у нас ребята талантливые, поэтому мы справимся с этим. Наряду с хореографией – ответственность за наряд. Алеся Рышкевич, кажется, начинает понимать чувства литературной Наташи Ростовой.

Алеся Рышкевич, учащаяся гродненской гимназии № 5:

Перемерили множество платьев и нашли самое подходящее, самое шикарное, которое подчеркивает все мои достоинства и в котором я чувствую себя удобно, смогу хорошо показать себя на своем первом балу. Кадетам в этом плане проще.

Роман Гунда, учащийся Гродненского областного кадетского училища:

Мне не пришлось выбирать наряд, он у меня есть с моего первого курса. Это моя парадная форма – она очень красиво на мне выглядит.

Через неделю начнутся репетиции танцев и для областного белого бала талантливой молодежи. Он впервые пройдет в обновленной Гродненской филармонии. Приглашены около 70 лучших школьников и студентов со всего региона.

Ирина Поплавская, руководитель студии эстрадного танца:

Три танца будет представлено: полька, вальс и полонез. Ребята сейчас готовятся на местах в районах своих. А 14 декабря мы встретимся в филармонии на сводной репетиции.