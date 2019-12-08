Первое платье сделал из штор. Кто шьёт наряды для белорусских балов?

Новости Беларуси. Об истории бальных платьев молодой дизайнер Никита Ивановский знает, пожалуй, все, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Об истории бальных платьев молодой дизайнер Никита Ивановский знает, пожалуй, все, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Еще в школе увлекся историческими фильмами, начал по картинам шить наряды XVI века, постепенно добрался и до XIX. С улыбкой вспоминает, что первое платье сделал из штор. Сегодня в ход идут шелк, бархат, атлас и кружево, некоторые работы весят до пяти килограммов.
Ужасно вредно не ездить, когда ты этого заслуживаешь. Где в Беларуси проводят балы и кто на них ходит
Полгода вышивал это платье.
Его шедевры, иначе и не скажешь, покорили не только сотни женских сердец, но и жюри конкурсов. А на белорусских балах то и дело можно встретить дам в изысканных платьях от молодого кутюрье.
Никита Ивановский, дизайнер:
Это достаточно популярное движение, в принципе, особенно в последние года. Реконструкция начинает набирать обороты в Беларуси, что начинает уже радовать.
В последние годы бальная культура в Беларуси возрождается. Ведь в нашей стране столько замков, дворцов и усадеб, где в былые времена кружила элита светской жизни. Видимо, поэтому и в веке XXI попасть на бал – как прикоснуться к чему-то высокому, вспомнить историю своей страны.