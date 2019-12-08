Первое платье сделал из штор. Кто шьёт наряды для белорусских балов?

Новости Беларуси. Об истории бальных платьев молодой дизайнер Никита Ивановский знает, пожалуй, все, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Еще в школе увлекся историческими фильмами, начал по картинам шить наряды XVI века, постепенно добрался и до XIX. С улыбкой вспоминает, что первое платье сделал из штор. Сегодня в ход идут шелк, бархат, атлас и кружево, некоторые работы весят до пяти килограммов. Ужасно вредно не ездить, когда ты этого заслуживаешь. Где в Беларуси проводят балы и кто на них ходит

Полгода вышивал это платье.

Его шедевры, иначе и не скажешь, покорили не только сотни женских сердец, но и жюри конкурсов. А на белорусских балах то и дело можно встретить дам в изысканных платьях от молодого кутюрье.

Никита Ивановский, дизайнер:

Это достаточно популярное движение, в принципе, особенно в последние года. Реконструкция начинает набирать обороты в Беларуси, что начинает уже радовать.