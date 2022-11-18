Студентки БГУКИ победили на международном фольклорном фестивале. Узнали, кто был главным конкурентом и какие призы получили

Если в вашей жизни присутствует творчество, значит, вся ваша жизнь – сплошная песня. Именно так сложилось у двух девушек, которые пришли в студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. Диплом I степени за участие в XI Международном фольклорном фестивале «Как на речке было на Фонтанке», посвященном Году культурного наследия народов России, культурного взаимодействия стран Содружества независимых государств, получили студентки университета культуры Ирина Иршонок и Анастасия Кравченко. Они поделились впечатлениями, как это было, а также рассказали о тонкостях своей творческой жизни. Александр Меженный, ведущий:

Насколько вам близко народное творчество? Вы пошли по зову сердца или куда балла хватило? Это иногда бывает.

Ирина Иршонок, студентка университета культуры:

Я пошла по зову сердца, также по рекомендации мох преподавателей, родителей. Всем очень нравился мой народный тембр. Судьба решила все за меня.

Анастасия Кравченко, студентка университета культуры:

Я раньше не представляла свою жизнь в таком ключе, в народном творчестве. Думала, пойду на юридический или на медсестру. Александр Меженный:

Юрист, медсестра… А потом сообразила, что и юристы поют, и медсестры. Анастасия Кравченко:

Все поют. И я пою.

Александра Каштанова, ведущая:

А почему именно народное пение? Насколько оно сейчас ценится, как вы считаете? В Беларуси популярно, за рубежом? Некоторым кажется, что оно не в моде. Но вы начали наше утро с таких мелодий, что я сразу зарядилась. Анастасия Кравченко:

На самом деле народное творчество и фольклор будет всегда, всю жизнь. Александр Меженный:

Давайте поговорим про конкурс, на который вы очень результативно съездили. Расскажите, что за конкурс, что вы там представляли и как вам реакция на ваше выступление.

Ирина Иршонок:

Этот конкурс очень популярный среди исполнителей народной песни и фольклора в целом. Он проходил уже 11-й раз. Он был создан благодаря Санкт-Петербургскому институту культуры и нашему Белорусскому государственному университету культуры и искусств. Организаторами конкурса были Сивова Вера Матвеевна и Грамович Ирина Михайловна. Нам было очень приятно выступить на этом конкурсе, потому что все хорошие исполнители народной песни обязательно должны туда попасть. Я исполняла песню «Помнят люди» из репертуара Людмилы Зыкиной, также исполняла две белорусские народные песни. Анастасия Кравченко:

У меня была фольклорная номинация. Я исполняла песни, которые пели бабушки. Учила именно по записям эти песни. Не было никаких нот, это меня и привлекло больше, что ты все воспринимаешь на слух. Я пела песню «Расла ў полі рабінушка» акапельно, «Ай у бару сосна»и «Партизанскую песню». Александра Каштанова:

По возвращении на родину, в родной институт как преподаватели оценили ваши заслуги? Вы почувствовали какое-то особое отношение? Анастасия Кравченко:

Все начали поздравлять, было даже немножко неловко. Ирина Иршонок:

Да, мы приехали как герои.

Александр Меженный:

Что значит как? Героями уезжали – героями вернулись. Еще и сережки золотые кто-то привез из Питера. Рассказывайте. Почему не все секреты сразу выдаете? Ирина Иршонок:

Я постеснялась немножко. Александр Меженный:

Мы же на телевидении. И вообще скромность – кратчайший путь к неизвестности. Запомните. Ирина Иршонок:

Так получилось, что я стала еще и обладателем золотых сережек. Это специальный приз от ректора санкт-петербургского института. Это было очень неожиданно, потому что он схитрил. Еще девочка из Петербурга получила эти сережки, но он решил подарить две пары, чтобы поддержать и девочку из Санкт-Петербурга, и меня. Александр Меженный:

Кто впечатлил больше всех? Какие регионы были представлены?