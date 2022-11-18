Прямой эфир

Студентки БГУКИ победили на международном фольклорном фестивале. Узнали, кто был главным конкурентом и какие призы получили

18 ноября 2022 11:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Если в вашей жизни присутствует творчество, значит, вся ваша жизнь – сплошная песня. Именно так сложилось у двух девушек, которые пришли в студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. Диплом I степени за участие в XI Международном фольклорном фестивале «Как на речке было на Фонтанке», посвященном Году культурного наследия народов России, культурного взаимодействия стран Содружества независимых государств, получили студентки университета культуры Ирина Иршонок и Анастасия Кравченко. Они поделились впечатлениями, как это было, а также рассказали о тонкостях своей творческой жизни.  

Александр Меженный, ведущий:  
Насколько вам близко народное творчество? Вы пошли по зову сердца или куда балла хватило? Это иногда бывает.  

Студентки БГУКИ победили на международном фольклорном фестивале. Узнали, кто был главным конкурентом и какие призы получили-1

Ирина Иршонок, студентка университета культуры:  
Я пошла по зову сердца, также по рекомендации мох преподавателей, родителей. Всем очень нравился мой народный тембр. Судьба решила все за меня.  

Студентки БГУКИ победили на международном фольклорном фестивале. Узнали, кто был главным конкурентом и какие призы получили-4

Анастасия Кравченко, студентка университета культуры:  
Я раньше не представляла свою жизнь в таком ключе, в народном творчестве. Думала, пойду на юридический или на медсестру.  

Александр Меженный:  
Юрист, медсестра… А потом сообразила, что и юристы поют, и медсестры.  

Анастасия Кравченко:  
Все поют. И я пою.  

Студентки БГУКИ победили на международном фольклорном фестивале. Узнали, кто был главным конкурентом и какие призы получили-7

Александра Каштанова, ведущая:  
А почему именно народное пение? Насколько оно сейчас ценится, как вы считаете? В Беларуси популярно, за рубежом? Некоторым кажется, что оно не в моде. Но вы начали наше утро с таких мелодий, что я сразу зарядилась.  

Анастасия Кравченко:  
На самом деле народное творчество и фольклор будет всегда, всю жизнь.  

Александр Меженный:  
Давайте поговорим про конкурс, на который вы очень результативно съездили. Расскажите, что за конкурс, что вы там представляли и как вам реакция на ваше выступление.  

Студентки БГУКИ победили на международном фольклорном фестивале. Узнали, кто был главным конкурентом и какие призы получили-10

Ирина Иршонок:  
Этот конкурс очень популярный среди исполнителей народной песни и фольклора в целом. Он проходил уже 11-й раз. Он был создан благодаря Санкт-Петербургскому институту культуры и нашему Белорусскому государственному университету культуры и искусств. Организаторами конкурса были Сивова Вера Матвеевна и Грамович Ирина Михайловна. Нам было очень приятно выступить на этом конкурсе, потому что все хорошие исполнители народной песни обязательно должны туда попасть. Я исполняла песню «Помнят люди» из репертуара Людмилы Зыкиной, также исполняла две белорусские народные песни.  

Анастасия Кравченко:  
У меня была фольклорная номинация. Я исполняла песни, которые пели бабушки. Учила именно по записям эти песни. Не было никаких нот, это меня и привлекло больше, что ты все воспринимаешь на слух. Я пела песню «Расла ў полі рабінушка» акапельно, «Ай у бару сосна»и «Партизанскую песню».  

Александра Каштанова:  
По возвращении на родину, в родной институт как преподаватели оценили ваши заслуги? Вы почувствовали какое-то особое отношение?  

Анастасия Кравченко:    
Все начали поздравлять, было даже немножко неловко.  

Ирина Иршонок:  
Да, мы приехали как герои.  

Студентки БГУКИ победили на международном фольклорном фестивале. Узнали, кто был главным конкурентом и какие призы получили-13

Александр Меженный:  
Что значит как? Героями уезжали – героями вернулись. Еще и сережки золотые кто-то привез из Питера. Рассказывайте. Почему не все секреты сразу выдаете?  

Ирина Иршонок:  
Я постеснялась немножко.  

Александр Меженный:  
Мы же на телевидении. И вообще скромность – кратчайший путь к неизвестности. Запомните.  

Ирина Иршонок:  
Так получилось, что я стала еще и обладателем золотых сережек. Это специальный приз от ректора санкт-петербургского института. Это было очень неожиданно, потому что он схитрил. Еще девочка из Петербурга получила эти сережки, но он решил подарить две пары, чтобы поддержать и девочку из Санкт-Петербурга, и меня.  

Александр Меженный:  
Кто впечатлил больше всех? Какие регионы были представлены?  

Студентки БГУКИ победили на международном фольклорном фестивале. Узнали, кто был главным конкурентом и какие призы получили-16

Ирина Иршонок:  
Были представлены участники из российской Академии музыки имени Гнесиных, из Санкт-Петурбургского государственного института культуры. Также были участники из Мордовии. Очень широкий спектр регионов был представлен, и было очень волнительно. Потому что мы приехали, девчонки из Беларуси. Мы очень сильно отличались манерами пения, поэтому было очень волнительно.  

Александр Меженный:  
Как дальше планируете строить свою творческую жизнь? Есть планы какие-то?  

Ирина Иршонок:  
Пока мы еще студентки, поэтому нужно учиться хорошо, чтобы получать стипендию Президентского фонда, что мы надеемся получить за этот конкурс.  

# Фестиваль # Культура # Александр Меженный # Ирина Иршонок # Анастасия Кравченко # Александра Каштанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Аура» выступит во Дворце спорта. Вот как готовили один из самых масштабных проектов в истории белорусской эстрады
16 ноября 2022 08:41

«Аура» выступит во Дворце спорта. Вот как готовили один из самых масштабных проектов в истории белорусской эстрады

Создавать их могли только мужчины. В чём уникальность знаменитых слуцких поясов?
09 ноября 2022 09:56

Создавать их могли только мужчины. В чём уникальность знаменитых слуцких поясов?

На «Лістападзе» представят «Золотую коллекцию СНГ». Какая цель у этого проекта?
08 ноября 2022 11:16

На «Лістападзе» представят «Золотую коллекцию СНГ». Какая цель у этого проекта?