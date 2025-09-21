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Новости по тегу #Анастасия Кравченко

Анастасия Кравченко заняла 6 место на международном музыкальном конкурсе «Интервидение»
21 сентября 2025 07:49

Анастасия Кравченко заняла 6 место на международном музыкальном конкурсе «Интервидение»

Финал «Интервидения 2025» – узнали, какие сюрпризы ждут зрителей музыкального конкурса
20 сентября 2025 17:39

Финал «Интервидения 2025» – узнали, какие сюрпризы ждут зрителей музыкального конкурса

Кравченко об участии в «Интервидении»: сейчас это самое важное событие в моей жизни
19 сентября 2025 17:52

Кравченко об участии в «Интервидении»: сейчас это самое важное событие в моей жизни

Студентки БГУКИ победили на международном фольклорном фестивале. Узнали, кто был главным конкурентом и какие призы получили
18 ноября 2022 11:55

Студентки БГУКИ победили на международном фольклорном фестивале. Узнали, кто был главным конкурентом и какие призы получили

Первые участники «Евровидения» от Беларуси. Чем сегодня живут Александра и Константин?
07 мая 2018 10:17

Первые участники «Евровидения» от Беларуси. Чем сегодня живут Александра и Константин?