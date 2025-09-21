Новости по тегу #Анастасия Кравченко

Белорусская конкурсантка исполнила песню «Мотылек», слова к которой написала сама.
В «Интервидении» принимают участие представители 23 государств. Нашу страну на международном конкурсе представит молодая исполнительница Анастасия Кравченко. В финале она выступит под 21-м номером с песней «Мотылек», автором слов которой сама и является.
«Интервидение-2025» – это альтернатива европейским конкурсам, на которых странам с глубокими культурными традициями давно нет смысла конкурировать с перформансами.
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