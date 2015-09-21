Стрит-арт фестиваль «Vulica Brasil» в Минске: что вдохновляло художников и какие темы затронуты в произведениях

Минск – яркий город. Это в очередной раз доказал бразильско-белорусский стрит-арт фестиваль. После успеха в 2014 году бразильское искусство вернулось, чтобы вновь подарить городу масштабные рисунки и незабываемые впечатления.

Данило Тэофило Коста, первый секретарь посольства Бразилии в Минске:

Все знают о Бразилии, что у нас кофе, пляж, карнавал, футбол. Это правда, у нас есть все это. Но у нас тоже есть граффити мирового уровня. И мы хотели это показать для Беларуси. Сегодня у нас есть 10 стен, которые мы разрисовали. Наша цель была сделать Минск красивей. Я надеюсь, что это получилось.

Людмила Шестак, продюсер фестиваля:

Гэта не камерцыйны праект. Гэта праект-ідэя, праект-мара, праект-выклік самому сабе і такім жа крыху надакучыўшым традыцыям, што Мінск такі і ніякі інакш.

В 2015 году в фестивале приняли участие четыре всемирно известных художника из Бразилии. Но главной сенсацией стал приезд легендарного дуэта «Osgemeos» из города Сан-Паулу. Это одни из самых известных бразильских уличных художников. «Osgemeos» переводится с португальского как «близнецы». Братья Отавио и Густаво Пандольфо начали рисовать на улицах Сан-Паулу 25 лет назад, когда им было всего по 13.

Густаво Пандольфо, стрит-арт художник (Бразилия):

Наш любимый цвет – желтый. И мы всегда его используем, потому что он – идентификация нашего стиля, потому что желтый – очень особенный, мистический цвет. И я мой брат нашли в этом цвете что-то близкое к медитации.

Первая идея рисунка для этого здания колоссально отличается от того, что получилось. Когда мы приехали сюда, изменили свои эскизы, потому что изначально трудно оценить фасад здания только по фото – надо видеть его в живую. И когда мы увидели объект, мы полностью изменили концепцию, и теперь это Минский гигант.

Самый молодой бразильский художник в команде «Vulica Brasil» – Римон Гимораес. Известен своим смелым выбором яркой цветовой гаммы.

Римон Гимараес, стрит-арт художник (Бразилия):

Мне нравится брать разные цвета и создавать между ними некий диалог. Один цвет подсказывает тебе, какой последует за ним, а следующий сообщает, какой будет дальше. И так до бесконечности.

Это упрощенное лицо женщины. Оно появилось много лет назад, в первобытные времена, когда только зарождалось искусство. В каждой точке земли есть свое олицетворение женского образа. И сейчас здесь я рисую то, как сам его вижу и представляю.

Один из представителей белорусского стрит-арта Сергей Русак основной акцент в своем творчестве делает на сложные и простые композиции, выполненные в трафаретной технике. Он подарил нашему городу графа Чапского.

Сергей Русак Izum, стрит-арт художник (Беларусь):

Рисовал ночью, потому что данное изображение перенести на стену можно несколькими способами. Это рисование с помощью проектора: намечается изображение с помощью проекции изображения через компьютер проектом на стену. Либо использовать большие трафареты, из бумаги вырезаются окружности. Решил, что по трудозатратам проектором будет проще.

На стене одного из зданий завода на улице Октябрьской, 16, рядом со своей прошлогодней работой («Старцем с гуслями») продолжил рисовать белорус Евгений Cowek. Вторая часть работы – «Хоровод» – символизирует воспоминания. Кстати, любой желающий может присоединиться к хороводу для эффектного фото.

Стиль мастера самобытен и уникален. Художник старается найти связь между серым городским урбанизмом и живой энергетикой природы, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Евгений Cowek, стрит-арт художник (Беларусь):

Я уже второй раз принимаю в этом участие. И организация, и масштаб мероприятия растут. Главное, чтобы у нас поддерживали и такого рода фестивали проходили все чаще.

Еще один представитель белорусского стрит-арта на фестивале «Vulica Brasil» – Алесь Кontra. Художник в своей работе затронул тему экологии.

Алесь Kontra, стрит-арт художник (Беларусь):

Сова, которая изображена на фасаде, – это последняя пара из отряда совиных «Сипуха». По данным орнитологов, ее осталась последняя пара, и я нарисовал третью. Здесь много подсмыслов, каждый увидит свое. Я думаю, здесь даже можно какую-то белорусскую душу охарактеризовать, в образе этой совы. То есть с виду безликая монохромная сова, у которой цветная грудь, переходящая в срубленный дуб, который когда-то прорастет.

Организатор фестиваля – посольство Бразилии в Минске – не собирается останавливаться на достигнутом успехе и в будущем планирует продолжать делиться культурными традициями своей страны.