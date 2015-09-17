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В Минске открылась самая большая арт-галерея. Путешествие по лабиринтам новой арт-галереи

17 сентября 2015 10:07
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Этого события с нетерпением ждали многие ценители искусства. В Минске открылась самая большая арт-галлерея страны. На тысячах квадратных метрах располодилось более 300 полотен и графических работ выдающихся художников Беларуси со званием «народный». Здесь представлены работы 19. Среди них - Леонид Щемелев, Михаил Савицкий, Витольд Бялыницкий-Бируля, Гавриил Ващенко.

Витольд Бялыницкий-Бируля был первых художником Беларуси, который получил звание «народный». Это случилось в 1944 году. Его работы скупал сам Третьяков.

Рукописи не горят! И картины, похоже, тоже! Некоторые работы художника Виталия Цвирко пережили многое. В том числе и пожар. Но уцелели. Сегодня они украшают собой галерею.

Полотна Владимира Товтика привлекают к себе повышенное внимание зрителей. Мастер кисти рад, что его работы представлены на одной выставочной площадке с ценителями своего дела. У них есть чему поучиться и есть чем восхититься.

Эти картины долго ждали своего часа. Это хранилось в мастерских, в домах у родственников мастеров. Теперь они радуют глаз окружающих. Народные художники приятно удивляют пейзажами, портретами, натюрмортами, зарисовками, которые, прежде всего, были написаны для души.

Самая большая художественная галерея Беларуси планирует удивлять искушенную публику и впредь.

Есть, например, место для лекций. Свой уголок – для мастер-классов, мини-библиотеки, кинозал. 

# Культура # Фотофакт # Лариса Бортник # Владимир Товстик # живопись # Картинные галереи

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