Купаловский театр открыл юбилейный, 95-й сезон

Новости Беларуси. Минск в ожидании громких премьер. Юбилейный, 95-ый сезон менее получаса назад открыл Купаловский театр. Какие названия мы скоро увидим на афишах и кому достанутся ведущие роли? Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ пообщалась с теми, кто свои первые шаги в карьере делал на сцене Купаловского.

Эти стены буквально пропитаны театральной атмосферой. И так сразу и не скажешь, что первый камень уже исторического храма Мельпомены был заложен в далеком 1890 году. Правда, на сцену труппа Купаловского вышла лишь спустя три десятка лет. Именно 14 сентября 1920 и считается точкой отсчета истории театра. Но, как известно, понедельник — выходной. Юбилей перенесли.

С самого утра на сцене генеральная репетиция. Под руководством того самого виртуоза Пинигина. Только за последние несколько лет именно с ним Купаловский получил с десяток статуэток Национальной театральной премии. Ежегодно на сцене появляются все новые спектакли, а труппа с оглушительным успехом гастролирует по Европе.

Виктор Манаев, народный артист Беларуси:

Со временем то тепло, которое всегда было в Купаловском театре, не могло не отразиться на моей судьбе.

Роман Подоляко, актер Национального академического театра имени Янки Купалы:

95 лет – это большая дата. Самое главное в этот день, мне кажется, вспомнить тех людей, которые здесь работали. И напомнить себе, что ты не первый, и, может быть, не последний, кто здесь работает, но ты должен поддерживать эту атмосферу белорусскости, атмосферу национального театра.

Именно эти театральные подмостки открыли многих выдающихся и легендарных. Их имена давно вписаны золотыми буквами в историю не только отдельного театра, но и всего отечественного искусства. И среди них патриарх Купаловского – именно так называют народного Геннадия Гарбука. Нежного и характерного. А его глаза — гарбуковские — как целая вселенная. Именно Геннадию Михайловичу доверили восстанавливать спектакль «Хто смяецца апошнім». После Бориса Викторовича Платонова ему доверили роль подхалима Зёлкина.

Геннадий Гарбук, народный артист Беларуси:

Это было, конечно, невероятно волнительно. Представляете, после Платонова играть!

Как полвека тому назад волновался уже мэтр Гарбук, так сегодня – молодой Коростелёв. Максим в Купаловском лишь год.

Максим Коростелёв, актер Национального академического театра имени Янки Купалы:

Конечно, я доволен, что именно этот театр, потому что я всегда хотел работать именно в этом театре.

Помимо главной, в этом сезоне начнет работу и камерная сцена на четвертом этаже отреставрированного здания. И на ней громкие премьеры уже не за горами.

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы:

Это национальный театр с традициями, театр великих артистов.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

По Купаловскому принято сверять часы. Но сегодня, кажется, время буквально остановилось. В праздничный вечер на сцене лишь спектакли, которые уже не идут и легендарный «Сфинкс» Октава Фелье, что, в общем-то, тоже не удивительно, ведь это мифическое существо с головой человека и телом льва как ничто другое отражает сам Купаловский – это нечто загадочное и таинственное.