Игорь Поршнев вступил в должность генерального директора Национальной киностудии «Беларусьфильм»

Перемены - это всегда рост, и какой солдат не мечтает стать генералом, или хотя бы «генеральным директором». Или же у Вас не было таких планов, судьба вела сама?

Игорь Поршнев, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Если честно, не было. Даже и в мыслях не было, но, когда судьба так распорядилась и поступило такое предложение, конечно, отказаться было невозможно. Потому что я вырос на этой студии и видел все ее этапы: и рассвета и угасания. И очень обидно было. Сейчас я пришёл с таким энтузиазмом что-то поменять.

Все сейчас ожидают премьеру нового замечательного фильма «В созвездии Стрельца», который снимался на территории Беларуси и Вы его продюсировали. Это биографический фильм об Эдуарде Стрельцове. Как Вы чувствуете то, что сейчас необходимо простому зрителю? Что ему сейчас интересно?

Игорь Поршнев, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Мы живём в Беларуси и наш Президент однажды сказал: «Когда вы снимите фильм, понятный народу, и чтобы было интересно смотреть?» Хотелось бы выполнить свое поручение: снять понятно. Придёт время, будем снимать авторское кино. Моя мечта все-таки осуществилась, уже на студии возродилась. Она всегда славилась своими неординарными работами. А сейчас две единицы на «Беларусьфильме» и одна единица - то, что государство финансирует и компания, которая базируется на «Биларусьфильм» - три проекта. Один из них - «Следы на воде», посвященный 100-летию белорусской милиции, которое будет отмечаться в 1917 году. И мы должны снять достойный фильм о наших работниках правопорядка. Потом - картина о том человеке, который всегда рядом с нами. Есть такая профессия очень красивая - как люди, которые протягивают эти линии высоковольтных передач. Пришла такая идея снять фильм о такой необычной бригаде разных лиц - это наши соседи, люди, которые находятся с нами. Почему нам неинтересно проследить их судьбу? Они будут попадать в разные ситуации: и криминальные, и комедийные, и жизненные… И комедийный сериал «Я такой же безнадёжный».