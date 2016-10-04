Николай Басков о жизни артиста: Новый год, 8 марта, День полиции, «Песня года» и опять Новый год

Николай Басков, певец, народный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Николай Викторович, а Вы чувствуете себя взрослым?

Николай Басков:

Нет, совершенно.

В то, что мне – 40, я совершенно не верю.

Мне кажется, что мне, ну, с натяжкой, под 30.

Вы знаете, у меня был такой разговор с моим товарищем, нашим общим сверстником, он говорит: «Я сижу на совещании и у меня такое впечатление, что я – мальчишка, который всех взрослых провёл, что я вот затесался здесь случайно». Притом, что ему уже за 40, в общем-то. У Вас не бывает такого ощущения среди своих коллег, может быть, такого же возраста, как и Вы?