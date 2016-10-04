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Николай Басков о жизни артиста: Новый год, 8 марта, День полиции, «Песня года» и опять Новый год

04 октября 2016 21:45
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Николай Басков, певец, народный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

Николай Викторович, а Вы чувствуете себя взрослым?

Николай Басков:
Нет, совершенно.

В то, что мне – 40, я совершенно не верю.

Мне кажется, что мне, ну, с натяжкой, под 30.

Вы знаете, у меня был такой разговор с моим товарищем, нашим общим сверстником, он говорит: «Я сижу на совещании и у меня такое впечатление, что я – мальчишка, который всех взрослых провёл, что я вот затесался здесь случайно». Притом, что ему уже за 40, в общем-то. У Вас не бывает такого ощущения среди своих коллег, может быть, такого же возраста, как и Вы?

Николай Басков о жизни артиста: Новый год, 8 марта, День полиции, «Песня года» и опять Новый год-1

Николай Басков:
Нет, у меня другое ощущение.

У меня ощущение того, что я думал, что жизнь очень длинная и долгая.

Что 40 не наступит никогда.

Николай Басков:
Нет, что наступит, но это как-то будет по-другому. Я не ожидал, что так всё. Притом, представьте, особенно, вот я беру свой пример: поезда, самолёты, мероприятия, праздники, свадьбы, дни рождения, съёмки новогоднего «огонька» – всё так быстро. Новый год, потом 8 марта, потом летом какие-то фестивали, осенью, обязательно, День полиции, потом «Золотой граммофон», «Песня года» и опять Новый год. А! Как? Где этот год? Его нет.

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Музыка # Николай Басков

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