Прямой эфир

«Как будто я – брат, сын, дядя»: как люди воспринимают Николая Баскова

04 октября 2016 21:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Николай Басков, певец, народный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

Я читал, что Монсеррат Кабалье написала о Вас: «Николай для меня, как музыкальный сын. Он – моя гордость».

А недавно я видел какой-то документальный фильм о Нонне Мордюковой и её знакомые рассказывали, как в самом начале Вашей карьеры она просто влюбилась в Вас и тоже у неё было материнское какое-то чувство. Я думаю, что, наверное, наряду с тем, что у Вас большое количество поклонников и поклонниц совершенно разных возрастов, Вы сталкиваетесь с тем, что огромная часть и, наверняка, большая из них, выросла на том, что испытывают к Вам какое-то материнское чувство.

Николай Басков:
Ну, чаще всего я чувствую, что испытывают состояние, что я – родной человек. Вот как будто я – родственник, брат, сын, дядя.

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Музыка # Николай Басков

Другие новости рубрики

Все новости
Николай Басков: «Есть огромное количество артистов, которые поют лучше меня»
04 октября 2016 21:40

Николай Басков: «Есть огромное количество артистов, которые поют лучше меня»

«В голову ударило и, значит, так надо петь»: Басков о современных композиторах
04 октября 2016 21:40

«В голову ударило и, значит, так надо петь»: Басков о современных композиторах

«Бывают моменты, когда надо остановиться и накопиться»: почему Николай Басков уедет на свой юбилей
04 октября 2016 21:39

«Бывают моменты, когда надо остановиться и накопиться»: почему Николай Басков уедет на свой юбилей