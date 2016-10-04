«Как будто я – брат, сын, дядя»: как люди воспринимают Николая Баскова

Николай Басков, певец, народный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я читал, что Монсеррат Кабалье написала о Вас: «Николай для меня, как музыкальный сын. Он – моя гордость».

А недавно я видел какой-то документальный фильм о Нонне Мордюковой и её знакомые рассказывали, как в самом начале Вашей карьеры она просто влюбилась в Вас и тоже у неё было материнское какое-то чувство. Я думаю, что, наверное, наряду с тем, что у Вас большое количество поклонников и поклонниц совершенно разных возрастов, Вы сталкиваетесь с тем, что огромная часть и, наверняка, большая из них, выросла на том, что испытывают к Вам какое-то материнское чувство.

Николай Басков:

Ну, чаще всего я чувствую, что испытывают состояние, что я – родной человек. Вот как будто я – родственник, брат, сын, дядя.