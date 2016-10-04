«Мой мозг сегодняшнего и 30-летнего – это колоссальная разница»: Басков о кризисе среднего возраста

Николай Басков, певец, народный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Николай Викторович, ну вот посмотрите, мужчина где-то с 30 до 40, ну, может, чуть позже разово переживает кризис среднего возраста. В общем-то, Вы – крайне успешный человек, может быть, что-то не сложилось, скажем, в житейском плане. Но Вам, наверное, кризис среднего возраста не грозит. Или было что-то похожее?

Николай Басков:

Да как сказать. Понимаете, мы иногда очень много всего хотим, конечно, мечтать не вредно, в любом случае, но мне кажется, всё-таки, Божий промысел существует у каждого человека и у нас у каждого свой путь на земле. Нельзя говорить: что-то не успел. Так складывалась, наверное, ситуация, складывалась жизнь и что-то в ней менять было невозможно, потому что я познавал свой путь и через успех, и через предательство, и через проблемы какие-то. Поэтому мой мозг сегодняшнего, 40-летнего и мозг 30-летнего, я уже о 20-летнем не говорю – это колоссальная разница.

Восприятие людей, восприятие ситуации, восприятие дружбы, любви, отношений. Это всё – другое.

Мне кажется, что самый прекрасный возраст, в который может войти мужчина и знаю многих своих знакомых, которым за 60 лет, а у них рождаются дети. И они по-другому ощущают себя.

Николай Викторович, но Вы производите впечатление, знаете вот, оптимистичного по-детски. Я видел много раз ситуацию, ну, на репетициях, на сценах, в тех мероприятиях, которые мог наблюдать – Вы всегда поёте даже за кулисами.

Другие берегут голос, там как-то собираются, бурчат.

Вы всегда радуетесь, хохочете громче всех, поёте по поводу и без повода.