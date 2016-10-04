Прямой эфир

«Мой мозг сегодняшнего и 30-летнего – это колоссальная разница»: Басков о кризисе среднего возраста

04 октября 2016 21:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Николай Басков, певец, народный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

Николай Викторович, ну вот посмотрите, мужчина где-то с 30 до 40, ну, может, чуть позже разово переживает кризис среднего возраста. В общем-то, Вы – крайне успешный человек, может быть, что-то не сложилось, скажем, в житейском плане. Но Вам, наверное, кризис среднего возраста не грозит. Или было что-то похожее?

Николай Басков:
Да как сказать. Понимаете, мы иногда очень много всего хотим, конечно, мечтать не вредно, в любом случае, но мне кажется, всё-таки, Божий промысел существует у каждого человека и у нас у каждого свой путь на земле. Нельзя говорить: что-то не успел. Так складывалась, наверное, ситуация, складывалась жизнь и что-то в ней менять было невозможно, потому что я познавал свой путь и через успех, и через предательство, и через проблемы какие-то. Поэтому мой мозг сегодняшнего, 40-летнего и мозг 30-летнего, я уже о 20-летнем не говорю – это колоссальная разница.

Восприятие людей, восприятие ситуации, восприятие дружбы, любви, отношений. Это всё – другое.

Мне кажется, что самый  прекрасный возраст, в который может войти мужчина и знаю многих своих знакомых, которым за 60 лет, а у них рождаются дети. И они по-другому ощущают себя. 

Николай Викторович, но Вы производите впечатление, знаете вот, оптимистичного по-детски. Я видел много раз ситуацию, ну, на репетициях, на сценах, в тех мероприятиях, которые мог наблюдать – Вы всегда поёте даже за кулисами.

Другие берегут голос, там как-то собираются, бурчат.

Вы всегда радуетесь, хохочете громче всех, поёте по поводу и без повода.

«Мой мозг сегодняшнего и 30-летнего – это колоссальная разница»: Басков о кризисе среднего возраста -1


Николай Басков:
Ну, а как? Это же моё внутреннее состояние.

Ну, Вы же понимаете, как Вы отличаетесь от всех?

Николай Басков:
Я об этом не думаю, если честно.

Я живу своей жизнью и стараюсь так, чтобы мне было комфортно.

Поэтому, если я хочу петь, я пою. Если я хочу смеяться или рассказывать какие-то анекдоты, я смеюсь. Если я прихожу на какие-то мероприятия и, если, когда мне президент Дмитрий Анатольевич Медведев вручал звание, мне захотелось спеть, когда мне вручали, то я спел. А что – время ушло, всё, потом это не повторить.

Бывает, что Вы горюете, как бы, сами себя съедаете?

Николай Басков:
Конечно. Бывает. Но я это стараюсь с каждым годом от себя это убирать, потому что уже доказано учёными и я читал много философских книг, что настрой человека, мысль – это очень важно.

Ведь мозг наш, я прочитал, реагирует на все импульсы.

Страхи человеческие – это залог того, что Вы обязательно попадёте в эту ситуацию.

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Музыка # Николай Басков

Другие новости рубрики

Все новости
Николай Басков о жизни артиста: Новый год, 8 марта, День полиции, «Песня года» и опять Новый год
04 октября 2016 21:45

Николай Басков о жизни артиста: Новый год, 8 марта, День полиции, «Песня года» и опять Новый год

«Как будто я – брат, сын, дядя»: как люди воспринимают Николая Баскова
04 октября 2016 21:41

«Как будто я – брат, сын, дядя»: как люди воспринимают Николая Баскова

Николай Басков: «Есть огромное количество артистов, которые поют лучше меня»
04 октября 2016 21:40

Николай Басков: «Есть огромное количество артистов, которые поют лучше меня»