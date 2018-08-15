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«Стары Ольса» очень-очень добивается, но мы пока думаем». 5-тысячелетние духовые инструменты хранят в Институте истории

15 августа 2018 15:21
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Новости Беларуси. Об уникальных археологических находках рассказали гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

«Стары Ольса» очень-очень добивается, но мы пока думаем». 5-тысячелетние духовые инструменты хранят в Институте истории -1

Вадим Лакиза, заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент:
Предметы, которые нашёл на поселении Осовец-2 Максим Чернявский. У нас в стране – самая большая коллекция музыкальных духовых инструментов 3 тысячелетия до нашей эры, возрастом 5 тысяч лет.

Такая коллекция – самая крупная на территории Центральной и Восточной Беларуси.

И хранится она сегодня в Академии наук, в Институте истории.

«Стары Ольса» очень-очень добивается, но мы пока думаем». 5-тысячелетние духовые инструменты хранят в Институте истории -4

Сыграть на таких инструментах у нас кто-нибудь может?

Вадим Лакиза:
Мы не пробовали, но желание есть. «Стары Ольса» очень-очень добивается, но мы пока думаем.

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# Археология # Культура # Вадим Лакиза

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