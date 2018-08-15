«Стары Ольса» очень-очень добивается, но мы пока думаем». 5-тысячелетние духовые инструменты хранят в Институте истории

Новости Беларуси. Об уникальных археологических находках рассказали гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
Новости Беларуси. Об уникальных археологических находках рассказали гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
Вадим Лакиза, заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент:
Предметы, которые нашёл на поселении Осовец-2 Максим Чернявский. У нас в стране – самая большая коллекция музыкальных духовых инструментов 3 тысячелетия до нашей эры, возрастом 5 тысяч лет.
Такая коллекция – самая крупная на территории Центральной и Восточной Беларуси.
И хранится она сегодня в Академии наук, в Институте истории.
Сыграть на таких инструментах у нас кто-нибудь может?
Вадим Лакиза:
Мы не пробовали, но желание есть. «Стары Ольса» очень-очень добивается, но мы пока думаем.
Стилус XII века уже был со стиркой. Этот и другие артефакты из Нового замка в Гродно показали в программе «Утро» на СТВ