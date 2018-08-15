Стилус XII века уже был со стиркой. Этот и другие артефакты из Нового замка в Гродно показали в программе «Утро» на СТВ
15 августа археологи Беларуси, России, Украины и Казахстана отмечают свой профессиональный праздник. Чем гордятся люди этой удивительной профессии?
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент Вадим Лакиза и старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук Анастасия Костюкевич.
Наибольшее внимание сейчас приковано к раскопкам на территории Нового замка Гродно, где обнаружена стена древней постройки. Расскажите об этом.
Анастасия Костюкевич, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук:
В этом году на территории Нового замка начали проводить прокладку инженерных сетей. Так как этот объект является весьма важным в историческом смысле, за раскопками объекта наблюдали сотрудники нашего института. И в одной из траншей, которые мы разбирали вручную полностью, выявлены фрагменты стены. На глубине 160 сантиметров нам показалась стена из плинфы, сгнившие деревянные лаги и камни.
То, что в данном шурфе было найдено более 10 килограммов битых голосников, даёт нам возможность полагать, что, возможно, это была стена культовой постройки. Однако, говорить с полной уверенностью об этом пока ещё затруднительно, так как ещё дальше будет исследоваться данный памятник. Но косвенно говорить об этом можно. И на данной территории были найдены интересные артефакты XII-XIIІ веков.
Вот это – писало или стилус.
Им писали на восковых табличках: здесь писало и стирка.
Что такое голосники?
Анастасия Костюкевич:
Голосники – это большие керамические сосуды, подобные крупным кувшинам: с округлым массивным туловом. Они вмуровывались в стену культового здания, в данном случае, церкви для того, чтобы создать акустику, иллюзию объёмного звука.
А как вы планируете понять, что это, действительно, стена принадлежит культовому сооружению.
Анастасия Костюкевич:
Ещё исследования необходимо провести, необходимо проводить раскопки на данной территории, вскрывать полностью пласт, снимать плодородный слой, снимать весь балласт и раскапывать полностью стену данной постройки. Стена ориентирована с востока на запад, что даёт нам возможности предполагать, что это может быть подобная постройка.
И, в дальнейшем, конечно, очень интересно было бы вскрыть эту лужайку и рассмотреть, исследовать данный памятник. Потому что, кроме голосников, были выявлены также фрагменты зелёной поливной плитки, которыми декорировались храмы гродненской зодческой школы. Например, знаменитая Коложская церковь или Нижняя церковь, которая находится на Старом замке. Вот два фрагмента подобной плитки – майолика зелёная – были нами выявлены в этом шурфе.
Кроме этого, в шурфе мы выявили пряслице.
Это – предмет, который использовался для прядения. Он надевался на конец веретена для придания ему устойчивости. Чем тяжелее и массивнее пряслице, тем тоньше и туже нить.
«Стары Ольса» очень-очень добивается, но мы пока думаем». 5-тысячелетние духовые инструменты хранят в Институте истории