Стилус XII века уже был со стиркой. Этот и другие артефакты из Нового замка в Гродно показали в программе «Утро» на СТВ

15 августа археологи Беларуси, России, Украины и Казахстана отмечают свой профессиональный праздник. Чем гордятся люди этой удивительной профессии? Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент Вадим Лакиза и старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук Анастасия Костюкевич.

Наибольшее внимание сейчас приковано к раскопкам на территории Нового замка Гродно, где обнаружена стена древней постройки. Расскажите об этом.

Анастасия Костюкевич, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук:

В этом году на территории Нового замка начали проводить прокладку инженерных сетей. Так как этот объект является весьма важным в историческом смысле, за раскопками объекта наблюдали сотрудники нашего института. И в одной из траншей, которые мы разбирали вручную полностью, выявлены фрагменты стены. На глубине 160 сантиметров нам показалась стена из плинфы, сгнившие деревянные лаги и камни.

То, что в данном шурфе было найдено более 10 килограммов битых голосников, даёт нам возможность полагать, что, возможно, это была стена культовой постройки. Однако, говорить с полной уверенностью об этом пока ещё затруднительно, так как ещё дальше будет исследоваться данный памятник. Но косвенно говорить об этом можно. И на данной территории были найдены интересные артефакты XII-XIIІ веков. Вот это – писало или стилус.

Им писали на восковых табличках: здесь писало и стирка. Что такое голосники? Анастасия Костюкевич:

Голосники – это большие керамические сосуды, подобные крупным кувшинам: с округлым массивным туловом. Они вмуровывались в стену культового здания, в данном случае, церкви для того, чтобы создать акустику, иллюзию объёмного звука.

А как вы планируете понять, что это, действительно, стена принадлежит культовому сооружению. Анастасия Костюкевич:

Ещё исследования необходимо провести, необходимо проводить раскопки на данной территории, вскрывать полностью пласт, снимать плодородный слой, снимать весь балласт и раскапывать полностью стену данной постройки. Стена ориентирована с востока на запад, что даёт нам возможности предполагать, что это может быть подобная постройка.