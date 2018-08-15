Сергей Рост о ДТП с асфальтовым катком: «Может, какой-то это знак? Может, какое-то предостережение?»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр, режиссёр, сценарист Сергей Рост.

Вы недавно пережили серьёзную аварию, чудом остались живы. Что-то поменялось в Вашем мироощущении?

Сергей Рост, актёр, режиссёр, сценарист:

Что-то я сделал, может, не так? Может, какой-то это знак? Может, какое-то предостережение?

Нет ответов на эти вопросы.

Ты садишься в машину, едешь на репетицию, читаешь спокойно пьесу, по ходу движения, сидишь сзади и вдруг машина с шофёром, которому ты доверял, врезается в каток асфальтовый на полном ходу. И ты понимаешь, что вот, на волоске… В каждую секунду жизни ты на волоске висишь. То есть, это может измениться вот так.

Сергей Рост: «Мне, по-прежнему, кажется, что я могу снять кино, которое получит «Оскар», и мной будет гордиться страна»