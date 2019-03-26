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Почему Крыжановский назвал себя и Солодуху несчастнейшими из людей?

26 марта 2019 11:31
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Александр Солодуха и Евгений Крыжановский принимают участие в проекте «Гений-шоу», который пройдёт 6-7 апреля в Театре эстрады в Минске, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Почему Крыжановский назвал себя и Солодуху несчастнейшими из людей?-1

Что это за фестиваль, читайте здесь.

Какое место в проекте занимает Александр Солодуха?

Евгений Крыжановский, заслуженный артист РБ:
Это один из несчастнейших людей, и я. То есть два человека – самые несчастные. Потому что мы – кураторы. Мы с утра до ночи (вот Саша сейчас отсыпается) отсматриваем материалы, которые нам прислали. Потому что мы, всё-таки, должны видеть, что мы потом выпустим на сцену.

Почему Крыжановский назвал себя и Солодуху несчастнейшими из людей?-4



Евгений, не сложно ли будет Вам кому-то отказывать в участии?

Евгений Крыжановский:
Такого, вообще, не будет. Мы решили не отказывать никому.

Почему Крыжановский назвал себя и Солодуху несчастнейшими из людей?-6

Ольга Прилюбко, директор Международного детского фестиваля «Гений-шоу»:
Для каждого ребёнка, в зависимости от просмотренного материала, будет предоставлена определённая номинация, где он сможет проявить себя.

Евгений Крыжановский:
Не будет разделения. Все будут победителями.

# Белорусские исполнители # Культура # Евгений Крыжановский # Ольга Прилюбко

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