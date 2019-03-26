Почему Крыжановский назвал себя и Солодуху несчастнейшими из людей?

Александр Солодуха и Евгений Крыжановский принимают участие в проекте «Гений-шоу», который пройдёт 6-7 апреля в Театре эстрады в Минске, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Александр Солодуха и Евгений Крыжановский принимают участие в проекте «Гений-шоу», который пройдёт 6-7 апреля в Театре эстрады в Минске, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Что это за фестиваль, читайте здесь.
Какое место в проекте занимает Александр Солодуха?
Евгений Крыжановский, заслуженный артист РБ:
Это один из несчастнейших людей, и я. То есть два человека – самые несчастные. Потому что мы – кураторы. Мы с утра до ночи (вот Саша сейчас отсыпается) отсматриваем материалы, которые нам прислали. Потому что мы, всё-таки, должны видеть, что мы потом выпустим на сцену.
Евгений, не сложно ли будет Вам кому-то отказывать в участии?
Евгений Крыжановский:
Такого, вообще, не будет. Мы решили не отказывать никому.
Ольга Прилюбко, директор Международного детского фестиваля «Гений-шоу»:
Для каждого ребёнка, в зависимости от просмотренного материала, будет предоставлена определённая номинация, где он сможет проявить себя.
Евгений Крыжановский:
Не будет разделения. Все будут победителями.