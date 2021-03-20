Стали актёрами и оказались там, где ещё не был зритель. «Ночь в театре» в Бресте. Как это было?

Новости Беларуси. В Бресте зрителей объединила «Ночь в театре». Все билеты посетители раскупили за рекордные 40 минут. Никто из приглашенных гостей не знал, что будет происходить в стенах до наступления темноты. Брестский академический решил удивить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему цветом настроения выбрали черный и кому поверил Станиславский? Ответы у Кристины Протосовицкой.

Их разлука обещала быть недолгой. Вовсе не наигранно пандемия изрядно заставила понервничать всех любителей театра Бреста. Но самая долгожданная ночь в году настала. Театр отплачивает благодарному зрителю за ожидание той же монетой и пускает в свой мир – вне сцены.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Люди в черном. В этот вечер, кажется, строгий дресс-код не нарушит никто. Это тот случай, когда для входа одного лишь билета недостаточно. Total black – это своеобразная ода театральному закулисью.

Театр – это всегда не только про то, что происходит на сцене. Главные партии разыгрываются за кулисами. Кромешная темнота и самые потаенные комнаты. В этих стенах любят и страдают, плачут и смеются, а иногда приходится и не на шутку испугаться.

Если вы не разгадаете, мы вас убьем.

Гостям предложили ответить на вопросы театрального мира, самим стать актерами и режиссерами, выдержать экзамен по системе Станиславского, а главное, оказаться там, где еще не бывал зритель. Погружение под главную сцену, где обитают души исполненных ролей.

Ольга Климук, актриса Брестского академического театра драмы:

Мы, наверное, больше хотели продемонстрировать нашим гостям и зрителям те чувства, которые мы переживаем каждый день. Для нас эти коридоры привычные, а для тех людей, которые попадают сюда и всегда находятся по другую сторону, мне кажется, будет очень интересно побывать там, где еще никогда никого не пускали как зрителя.

«Ночь в театре» прошла с аншлагом. Билеты зрители раскупили за рекордные 40 минут. Попасть смогли далеко не все желающие: количество пригласительных ограничил формат.

Вячеслав Гарбузов, генеральный директор Брестского академического театра драмы:

«Ночь в театре» – это ночь, даже если вечер, то это все равно ночь. В любом случае во все времена театральные представления были при свечах, при свете, это было таинство, которое было покрыто какими-то эмоциями, чувствами, переживаниями.

Эмоции очень хорошие, положительные.

Всегда хотел побывать в театре. То есть не с этой стороны в театре, а вот с той, где я никогда не был. Честно говоря, это моя мечта.

Реально дали чуть-чуть прочувствовать: а что делают актеры, а что они чувствуют, как они творят. Поэтому мне очень понравилось. Я ничего не ожидала, но это было вау.