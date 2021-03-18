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Резные наличники, бочки и табуреты. Посмотрите, что делает из дерева мастер из Клецкого района

18 марта 2021 22:38
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Новости Беларуси. Бондарь из Клецкого района признан народным мастером Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Александр Иванейчик из агрогородка Морочь возрождает традиции и передает секреты мастерства молодому поколению. Кроме того, мужчина уже многие годы создает красивые изделия из дерева, которые занимают призовые места не только на местных конкурсах и фестивалях, но и далеко за пределами региона.

Подробности у Ольги Шерсневой.

Резные наличники, бочки и табуреты. Посмотрите, что делает из дерева мастер из Клецкого района-1

Александр Викторович Иванейчик резьбой по дереву занимается уже более 30 лет. Дело жизни мастер перенял от отца. Тот был столяром и с самого детства приучал сына к работе с деревом. Александр Викторович же рассмотрел материал с художественной стороны и начал разрабатывать свои проекты. Первая самостоятельная работа – резные наличники на окна, затем мастер начал делать хлебницы, табуреты и дощечки с мотивами из сказок.

Резные наличники, бочки и табуреты. Посмотрите, что делает из дерева мастер из Клецкого района-4

Александр Иванейчик, народный мастер Беларуси:
Дерево – это, опять же таки, осина. И она даже в сыром виде: я из нее делаю, например, ложку, и она не трескается, ничего. И, чтобы больше придать красоту ему, сделал лошадь.

Резные наличники, бочки и табуреты. Посмотрите, что делает из дерева мастер из Клецкого района-7

А вот бондарством мастер занялся недавно – пять лет назад. Сам учился и все осваивал. Работа трудоемкая, к тому же необходимы точные расчеты, ведь в создании бочки мастер не использует ни клей, ни гвозди. Самый сложный этап – установка дна.

Резные наличники, бочки и табуреты. Посмотрите, что делает из дерева мастер из Клецкого района-10

Александр Иванейчик:
Увидел: на рынке продавал человек бочечки, и мне захотелось научиться. Решил, что сам попробую. Ну, немножко подсказали, а так все. Что-то и придумывали.

Резные наличники, бочки и табуреты. Посмотрите, что делает из дерева мастер из Клецкого района-13

Ольга Шерснева, корреспондент:
Декоративные изделия из дерева Александр Викторович может создать за один день, а вот изготовление бочки – дело более хлопотное. Потребуется минимум неделя.

Личные наработки и секреты работы с деревом Александр Викторович передает молодому поколению. В Морочском центре ремесел организовал кружок – сегодня его посещают мальчики. Изначально школьники создают панно и скворечники, затем переходят к более сложным изделиям.

Резные наличники, бочки и табуреты. Посмотрите, что делает из дерева мастер из Клецкого района-16

Кирилл Минец, учащийся Морочского районного центра ремесел:
Я хожу сюда примерно пару месяцев, мне это нравится, потому что здесь можно много чему научиться. Я на фанере вырезал разные свои поделки, вырезал ложки, делал скворечники.

Резные наличники, бочки и табуреты. Посмотрите, что делает из дерева мастер из Клецкого района-19

Деревянными произведениями восхищаются не только на местных выставках и фестивалях, но и далеко за пределами региона. А в 2021 году мастерство Александра Викторовича еще более высоко оценили – он получил звание народного мастера Беларуси. В центре успехами коллеги гордятся.

Резные наличники, бочки и табуреты. Посмотрите, что делает из дерева мастер из Клецкого района-22

Анатолий Крицкий, директор Морочского районного центра ремесел:
Гэта ў раёне ў нас другі чалавек, у нас больш іх няма. К гэтаму мы шлі некалькі дзясяткаў гадоў. Былі на рэспубліканскіх, міжнародных, абласных мерапрыемствах, ездзілі ў Астрахань – міжднародны конкурс быў па бандарству, майстар-клас паказвалі. І ўсё к гэтаму шло. Я з задавальненнем сёння прадстаўляю Аляксандра Віктаравіча як майстра нашага народнага. Для нас гэта стымул для работы, каб нашы майстры к гэтаму імкнулісь.

Резные наличники, бочки и табуреты. Посмотрите, что делает из дерева мастер из Клецкого района-25

Мастера центра учат ребят не только работать с деревом, но и как правильно обращаться с лозой и соломой. Девочки вышивают крестиком. В Морочи бережно хранят традиции наших предков. И почти у каждого есть работа, сделанная бабушкой или прабабушкой.

# Творчество # Культура # Анатолий Крицкий # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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