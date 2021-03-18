Резные наличники, бочки и табуреты. Посмотрите, что делает из дерева мастер из Клецкого района

Новости Беларуси. Бондарь из Клецкого района признан народным мастером Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Александр Иванейчик из агрогородка Морочь возрождает традиции и передает секреты мастерства молодому поколению. Кроме того, мужчина уже многие годы создает красивые изделия из дерева, которые занимают призовые места не только на местных конкурсах и фестивалях, но и далеко за пределами региона. Подробности у Ольги Шерсневой.

Александр Викторович Иванейчик резьбой по дереву занимается уже более 30 лет. Дело жизни мастер перенял от отца. Тот был столяром и с самого детства приучал сына к работе с деревом. Александр Викторович же рассмотрел материал с художественной стороны и начал разрабатывать свои проекты. Первая самостоятельная работа – резные наличники на окна, затем мастер начал делать хлебницы, табуреты и дощечки с мотивами из сказок.

Александр Иванейчик, народный мастер Беларуси:

Дерево – это, опять же таки, осина. И она даже в сыром виде: я из нее делаю, например, ложку, и она не трескается, ничего. И, чтобы больше придать красоту ему, сделал лошадь.

А вот бондарством мастер занялся недавно – пять лет назад. Сам учился и все осваивал. Работа трудоемкая, к тому же необходимы точные расчеты, ведь в создании бочки мастер не использует ни клей, ни гвозди. Самый сложный этап – установка дна.

Александр Иванейчик:

Увидел: на рынке продавал человек бочечки, и мне захотелось научиться. Решил, что сам попробую. Ну, немножко подсказали, а так все. Что-то и придумывали.

Ольга Шерснева, корреспондент:

Декоративные изделия из дерева Александр Викторович может создать за один день, а вот изготовление бочки – дело более хлопотное. Потребуется минимум неделя. Личные наработки и секреты работы с деревом Александр Викторович передает молодому поколению. В Морочском центре ремесел организовал кружок – сегодня его посещают мальчики. Изначально школьники создают панно и скворечники, затем переходят к более сложным изделиям.

Кирилл Минец, учащийся Морочского районного центра ремесел:

Я хожу сюда примерно пару месяцев, мне это нравится, потому что здесь можно много чему научиться. Я на фанере вырезал разные свои поделки, вырезал ложки, делал скворечники.

Деревянными произведениями восхищаются не только на местных выставках и фестивалях, но и далеко за пределами региона. А в 2021 году мастерство Александра Викторовича еще более высоко оценили – он получил звание народного мастера Беларуси. В центре успехами коллеги гордятся.

Анатолий Крицкий, директор Морочского районного центра ремесел:

Гэта ў раёне ў нас другі чалавек, у нас больш іх няма. К гэтаму мы шлі некалькі дзясяткаў гадоў. Былі на рэспубліканскіх, міжнародных, абласных мерапрыемствах, ездзілі ў Астрахань – міжднародны конкурс быў па бандарству, майстар-клас паказвалі. І ўсё к гэтаму шло. Я з задавальненнем сёння прадстаўляю Аляксандра Віктаравіча як майстра нашага народнага. Для нас гэта стымул для работы, каб нашы майстры к гэтаму імкнулісь.