Прямой эфир

Спектакль «Павлинка» признают нематериальной историко-культурной ценностью

11 декабря 2019 19:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Спектакль «Павлинка» признают нематериальной историко-культурной ценностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Данное решение принято по инициативе Купаловского театра, который в 2019 году проводит свой 100-й сезон и, разумеется, с легендарным спектаклем в репертуаре.

Пинигин рассказал, почему не окупается Купаловский театр

Спектакль «Павлинка» признают нематериальной историко-культурной ценностью -1

Эту пьесу Янка Купала написал в 1912 году. На сцене Купаловского она была поставлена еще во время войны, в 1944-м. И с тех пор произведение неизменно на сцене главного драматического театра страны.   

Спектакль «Павлинка» признают нематериальной историко-культурной ценностью -4

Так, к примеру, в роли пана Быковского актёр Арнольд Помазан на сцену выходил уже более тысячи раз.

Николай Пинигин: «Задача у национального театра – не развлекать с утра до вечера, а просвещать»

# Купаловский театр # Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Валентин Елизарьев: «Таких воспитывает искусство людей – настоящих лидеров»
11 декабря 2019 13:25

Валентин Елизарьев: «Таких воспитывает искусство людей – настоящих лидеров»

Валентин Елизарьев: «В театре очень редко встречаются объективные о себе суждения. Все немножко больше о себе думают»
11 декабря 2019 13:21

Валентин Елизарьев: «В театре очень редко встречаются объективные о себе суждения. Все немножко больше о себе думают»

Валентин Елизарьев: «Очень люблю сотворчество. Чтобы это не были манекены, которые безмолвно выполняют мои команды»
11 декабря 2019 10:41

Валентин Елизарьев: «Очень люблю сотворчество. Чтобы это не были манекены, которые безмолвно выполняют мои команды»