Новости Беларуси. Спектакль «Павлинка» признают нематериальной историко-культурной ценностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Данное решение принято по инициативе Купаловского театра, который в 2019 году проводит свой 100-й сезон и, разумеется, с легендарным спектаклем в репертуаре. Пинигин рассказал, почему не окупается Купаловский театр

Эту пьесу Янка Купала написал в 1912 году. На сцене Купаловского она была поставлена еще во время войны, в 1944-м. И с тех пор произведение неизменно на сцене главного драматического театра страны.