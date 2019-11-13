Спектакль о гастарбайтерах из Непала: что ещё необычного покажут на фестивале «Тэатральны Куфар»

16-ый раз Минск принимает участников Международного театрального фестиваля «Тэатральны Куфар». Он откроется 19 ноября пластическим спектаклем «Пробелы» университета информатики и радиоэлектроники.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор фестиваля «Тэатральны Куфар» – Екатерина Солодуха и заместитель начальника управления по делам культуры БГУ – Александр Игнатчик.
Что нового запланировано в этом году?
Екатерина Солодуха, директор фестиваля «Тэатральны Куфар»:
В этом году мы выбрали нарушение равновесия спектаклями, теми представлениями, которые мы привезем на фестиваль. Мы хотим немного расшатать театральный мир и нервы нашей столицы.