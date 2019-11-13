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Спектакль о гастарбайтерах из Непала: что ещё необычного покажут на фестивале «Тэатральны Куфар»

13 ноября 2019 09:10
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16-ый раз Минск принимает участников Международного театрального фестиваля «Тэатральны Куфар». Он откроется 19 ноября пластическим спектаклем «Пробелы» университета информатики и радиоэлектроники.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор фестиваля «Тэатральны Куфар» – Екатерина Солодуха и заместитель начальника управления по делам культуры БГУ – Александр Игнатчик.

Что нового запланировано в этом году?

Екатерина Солодуха, директор фестиваля «Тэатральны Куфар»:
В этом году мы выбрали нарушение равновесия спектаклями, теми представлениями, которые мы привезем на фестиваль. Мы хотим немного расшатать театральный мир и нервы нашей столицы.

Спектакль о гастарбайтерах из Непала: что ещё необычного покажут на фестивале «Тэатральны Куфар»-1

Есть ли участники из экзотических стран?

Екатерина Солодуха:
Есть. Индонезия и Непал. Это экспериментальная работа. Индонезия больше с традиционными элементами, поэтому это будет яркий спектакль. Мы точно знаем режиссера, это Бикаш Тивари.

Спектакль о гастарбайтерах из Непала: что ещё необычного покажут на фестивале «Тэатральны Куфар»-4

Непал будет рассказывать историю из своей современной жизни: о гастарбайтерах, о том, что непальские молодые люди уезжают на работу за границу.

Спектакль о гастарбайтерах из Непала: что ещё необычного покажут на фестивале «Тэатральны Куфар»-7

 

# Театр # Культура # Екатерина Солодуха # Александр Игнатчик # Фотофакт

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