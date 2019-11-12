Работница ЖЭСа, закрашивающая надписи на стенах, как автор супрематических произведений. Необычное кино на фестивале «Лiстапад-2019»

Более 150 картин из 50 стран, именитые гости, шикарные наряды и благодарные зрители. В Минске состоялся 26-й международный кинофестиваль «Лiстапад-2019». Итоги подведены и победители названы.

Николай Лавренюк, координатор национального конкурса Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»: В белорусском конкурсе была серьезная конкуренция и мне было сложно до окончания фестиваля спрогнозировать, и точно сказать, что этот фильм победит, а этот нет. Поэтому жюри, во главе которого был легендарный Кшиштоф Занусси, вынесло свой вердикт, о котором мы узнали на церемонии закрытия.

Лучшим игровым фильмом стал «Пляж/лес/тамбур», который сняли два режиссера Кирилл Галицкий и Светлана Козловская. Они сделали прекрасный фильм, который получает уже не первую награду. Были награды на фестивале «Киношок». Я думаю, что фестивальный путь этого фильма будет только продолжаться и принесет новые награды.

О чем фильм «Пляж/лес/тамбур»?

Николай Лавренюк:

Это короткометражный фильм. Очень лаконично и метафорично рассказывается о наших страхах и наших болевых точках. Это камерное кино. Два человека.

Девушка, которая отправляется на пляж заняться йогой, помедитировать и парень немного такой бандитской внешности, которая вызывает в этой героине страх и ужас. В процессе происходит такая метаморфоза, что все меняется местами. Это лихо закрученное психологическое кино. Тонкая работа. Поэтому я желаю всем зрителям, кто не видел, ее посмотреть.

Были также представлены лауреаты международных кинофестивалей, например, картина «Возера радасці» Алексея Полуянова, она совсем скоро выходит в прокат.