Работница ЖЭСа, закрашивающая надписи на стенах, как автор супрематических произведений. Необычное кино на фестивале «Лiстапад-2019»

Более 150 картин из 50 стран, именитые гости, шикарные наряды и благодарные зрители. В Минске состоялся 26-й международный кинофестиваль «Лiстапад-2019». Итоги подведены и победители названы.
Более 150 картин из 50 стран, именитые гости, шикарные наряды и благодарные зрители. В Минске состоялся 26-й международный кинофестиваль «Лiстапад-2019». Итоги подведены и победители названы.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – координатор национального конкурса Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» – Николай Лавренюк.
Какие белорусские картины были удостоены высоких наград?
Николай Лавренюк, координатор национального конкурса Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»:
В белорусском конкурсе была серьезная конкуренция и мне было сложно до окончания фестиваля спрогнозировать, и точно сказать, что этот фильм победит, а этот нет. Поэтому жюри, во главе которого был легендарный Кшиштоф Занусси, вынесло свой вердикт, о котором мы узнали на церемонии закрытия.
Лучшим игровым фильмом стал «Пляж/лес/тамбур», который сняли два режиссера Кирилл Галицкий и Светлана Козловская. Они сделали прекрасный фильм, который получает уже не первую награду. Были награды на фестивале «Киношок». Я думаю, что фестивальный путь этого фильма будет только продолжаться и принесет новые награды.
О чем фильм «Пляж/лес/тамбур»?
Николай Лавренюк:
Это короткометражный фильм. Очень лаконично и метафорично рассказывается о наших страхах и наших болевых точках. Это камерное кино. Два человека.
Девушка, которая отправляется на пляж заняться йогой, помедитировать и парень немного такой бандитской внешности, которая вызывает в этой героине страх и ужас. В процессе происходит такая метаморфоза, что все меняется местами. Это лихо закрученное психологическое кино. Тонкая работа. Поэтому я желаю всем зрителям, кто не видел, ее посмотреть.
Были также представлены лауреаты международных кинофестивалей, например, картина «Возера радасці» Алексея Полуянова, она совсем скоро выходит в прокат.
Фильм-лауреат национального конкурса «Последний день этого лета» Никиты Александрова и Юлии Шатун.
Были фильмы, где есть элемент комедии и иронии. Например, замечательный фильм Максима Шведа «Чистое искусство», который получил специальный диплом кинокритиков. Это документальная картина. Главная героиня которого – работница ЖЭСа. Ее работа заключается в том, чтобы закрашивать всякие надписи, которые несознательные граждане оставляют на стенах. В этом фильме они рассматриваются как художники и авторы супрематических произведений. И мы отправляемся в этот путь.
Один из главных героев – Захар Кузя – белорусский художник-абстракционист. Вот это взаимодействие современного искусства и искусство работниц ЖЭСа дает такое очень интересное сочетание. Это замечательное, легкое, ироничное и про нас с вами кино.