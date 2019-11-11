«В дар нам приносят на протяжении 100 лет». Что готов показать музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля в свой юбилей?

Новости Беларуси. Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля в эти дни отмечает вековой юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К такому солидному рубежу юбиляр подошел в отличной форме: в фондах хранятся свыше 250 тысяч экспонатов, ежегодно сюда приходит более 300 тысяч человек. Однако за всем этим праздничным антуражем стоят, конечно же, люди, а точнее коллектив музея – лауреат почетной премии Президента «За духовное возрождение». Александр Добриян продолжит.

Александр Добриян, корреспондент:

На этом полотне художник Виктор Казаченко изобразил исторический момент. Именно так одна из самых богатых усадеб Российской империи в одночасье превратилась в один из самых уникальных музеев страны. На картине изображён митинг трудящихся в октябре 1917 года. Сразу после этих событий дворец был национализирован.

Правда, действующим музеем бывшее княжеское поместье стало только спустя два года, пережив за это время первую немецкую оккупацию, ещё одну национализацию и наконец крупнейший пожар.

К тому моменту из дворца только официально в Москву было отправлено «100 пудов золота и серебра». Но и оставшиеся в Гомеле сокровища поражали воображение первых посетителей.

Анна Кузьмич, заведующая историко-краеведческим отделом музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Во-первых, это коллекция живописи: батальная живопись, которая во многом сохранилась и находится в наших фондах. Это прекрасная коллекция декоративно-прикладного искусства: художественная бронза, которой мы гордимся и которая также находится в нашем музее. Прекрасная коллекция культовых предметов, которые находились в домовой церкви князей Паскевичей. К сожалению, эта коллекция пострадала больше всего. Сразу после национализации многие иконы, которые были одеты в серебряные оклады – оклады изымались и вывозились в столицу.

На протяжении всего ХХ века Гомельский дворец князей Паскевичей делился своими сокровищами с крупнейшими музеями Союза. Среди них Эрмитаж, Русский и Исторический музеи в Москве.

И, конечно, Национальный исторический и художественный музеи Беларуси. Невосполнимы потери военных лет. Но в это же время музейные фонды постоянно пополнялись.

Сегодня здесь хранится 250 тысяч экспонатов. Огромное количество которых пожертвовали жители региона. За 100 лет музей действительно стал общим делом.

Татьяна Шода, главный хранитель музейных фондов музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Основной источник пополнения музейного собрания – это передача в дар. В дар нам приносят на протяжении 100 лет, столько, сколько существует музей. Это разные вещи. Но среди них есть уникальные. В 1980 году в Буда-Кошелёвском районе был найден клад шейных гривен, и он был передан в музей. Главное, что человек принёс клад в музей, сообщил об этом. Он понимал, что это должно храниться в музее.

Клады золотых и серебряных монет, уникальные произведения искусства, бесценные иконы. Все эти богатства хранят и изучают профессионалы, влюблённые в своё дело.