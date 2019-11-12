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«Я мог сказать только «thank you» и прыгал». Алексей Жигалкович о победе на детском «Евровидении» и своей тяге к кино

12 ноября 2019 15:54
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Из этой самой студии в 2007-м белорусским зрителям рассказывали о грандиозной победе.

О талантливой молодежи рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

«Я мог сказать только «thank you» и прыгал». Алексей Жигалкович о победе на детском «Евровидении» и своей тяге к кино-1

«Я мог сказать только «thank you» и прыгал». Алексей Жигалкович о победе на детском «Евровидении» и своей тяге к кино-3

Детское «Евровидение». Алексей  Жигалкович. Беларусь снова на первом месте.

Алексей Жигалкович, победитель детского конкурса песни «Евровидение-2007»:
Прыгал на сцене, и ко мне походили ведущие и хотели, чтобы я что-то сказал, а я мог только «thank you», и только прыгал. Конечно, это был радость, это была победа!

Минутка ностальгии. Ксения Ситник рассматривает свой победный костюм в Музее государственности

«Я мог сказать только «thank you» и прыгал». Алексей Жигалкович о победе на детском «Евровидении» и своей тяге к кино-6

Алексей Жигалокович с музыкой по-прежнему на «ты».

Алексей Жигалкович6
У меня музыкальное чутье и в фильмах, и на телевидении. Я сам снимал клипы музыкальные, поэтому легче мне взаимодействовать с исполнителем.

«Я мог сказать только «thank you» и прыгал». Алексей Жигалкович о победе на детском «Евровидении» и своей тяге к кино-9

Первые студенческие работы уже ждут зрителей. Но в планах начинающего режиссера, конечно же, большое кино. Современное и амбициозное.

«Я мог сказать только «thank you» и прыгал». Алексей Жигалкович о победе на детском «Евровидении» и своей тяге к кино-12

Подробности – в видеоматериале

# Музыка # Культура # Алексей Жигалкович # Фотофакт

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