«Я мог сказать только «thank you» и прыгал». Алексей Жигалкович о победе на детском «Евровидении» и своей тяге к кино

Из этой самой студии в 2007-м белорусским зрителям рассказывали о грандиозной победе. О талантливой молодежи рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Детское «Евровидение». Алексей Жигалкович. Беларусь снова на первом месте.





Алексей Жигалкович, победитель детского конкурса песни «Евровидение-2007»:

Прыгал на сцене, и ко мне походили ведущие и хотели, чтобы я что-то сказал, а я мог только «thank you», и только прыгал. Конечно, это был радость, это была победа! Минутка ностальгии. Ксения Ситник рассматривает свой победный костюм в Музее государственности

Алексей Жигалокович с музыкой по-прежнему на «ты». Алексей Жигалкович6

У меня музыкальное чутье и в фильмах, и на телевидении. Я сам снимал клипы музыкальные, поэтому легче мне взаимодействовать с исполнителем.

Первые студенческие работы уже ждут зрителей. Но в планах начинающего режиссера, конечно же, большое кино. Современное и амбициозное.