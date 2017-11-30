«Современный писатель должен писать о том, что видит, с преломлением на то, что делается в стране»

Новости Беларуси. Современная жизнь обычных белорусов – в центре внимания современных писателей. Поездки в регионы вошли в обычную практику, есть и первые результаты такого опыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За два года Союзом писателей Беларуси издано порядка десяти книг, главные герои которых наши современники: простые рабочие, аграрии, руководители. Литература нашла своего читателя.