Новости Беларуси. Современная жизнь обычных белорусов – в центре внимания современных писателей. Поездки в регионы вошли в обычную практику, есть и первые результаты такого опыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За два года Союзом писателей Беларуси издано порядка десяти книг, главные герои которых наши современники: простые рабочие, аграрии, руководители. Литература нашла своего читателя.
Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:
Мы считаем, что современный писатель должен писать о том, что видит, с преломлением на то, что делается в стране. Они должны знать хорошо, и мы требуем от них не только историю, но и экономику, социальные вопросы. Уметь ответить на вопрос, который мучает человека. Объяснить. Поэтому сегодня уровень требований к писателю весьма и весьма высок.
По мнению главы творческого союза, сейчас писателям необходимо более пристально работать над темой истории Беларуси.