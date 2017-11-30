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«Современный писатель должен писать о том, что видит, с преломлением на то, что делается в стране»

30 ноября 2017 21:19
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Новости Беларуси. Современная жизнь обычных белорусов – в центре внимания современных писателей. Поездки в регионы вошли в обычную практику, есть и первые результаты такого опыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За два года Союзом писателей Беларуси издано порядка десяти книг, главные герои которых наши современники: простые рабочие, аграрии, руководители. Литература нашла своего читателя.

«Современный писатель должен писать о том, что видит, с преломлением на то, что делается в стране»-1

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:
Мы считаем, что современный писатель должен писать о том, что видит, с преломлением на то, что делается в стране. Они должны знать хорошо, и мы требуем от них не только историю, но и экономику, социальные вопросы. Уметь ответить на вопрос, который мучает человека. Объяснить. Поэтому сегодня уровень требований к писателю весьма и весьма высок.

По мнению главы творческого союза, сейчас писателям необходимо более пристально работать над темой истории Беларуси.

# Культура # Белорусские писатели # Фотофакт # Николай Чергинец

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