«Ни в коем случае не делать из пацана пацана в три года». Диана Арбенина рассказала о воспитании детей

Сегодняшнее утро мы встречаем с бессменным с лидером группы «Ночные снайперы», музыкантом, композитором, поэтессой, мамой – Дианой Арбениной.

Как вы устроились? Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы»:

Прекрасно. Меня всегда родная земля встречает, так как мне надо, чтобы встретила. Вообще, в Минске всегда очень-очень всё мягко. Здесь очень хорошо дышится, очень хорошо ходится, потому что я чувствую, что здесь, действительно, моя родная земля. Часто приезжаете? Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы»:

Я стараюсь приезжать часто к отцу. У меня здесь живёт отец. Ровно год назад я была на вашем концерте, который был посвящён закрытию байк-сезона в белорусской столице. Вы запомнились мне резкой и предельно откровенной и в то же время хотелось подойти и обнять вас. Раз вы натура творческая, значит ранимая и нежная. Какая из двух увиденных мною граней была настоящей? Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы»:

И та, и другая, конечно! Послушайте, каждый человек в жизни совершенно по-разному себя ведёт, а во-вторых, всё зависит от настроения. Потом, байкеры, они такие брутальные ребята, там особо фиалкой не побудешь (смеётся).Что касается этого концерта, я очень хорошо его помню, он был поздно, его задержали ещё на полчаса. И когда они вышли на сцену, они были уже «горячие». Я прекрасно понимала, что для того, чтобы держать эту аудиторию нужно конкретно её взять, сразу же. Иначе эти полутона… Я сама знаю, потому что мне очень нравятся мотоциклы. Я прекрасно понимаю, как себя люди чувствуют и любят так же, как я. Поэтому было такое поведение. Но я мягче, мне кажется, в жизни. Футбол, Дарт Мол и рок-н-ролл: обзор страницы в Instagram Дианы Арбениной

Мягче в жизни? Особенно, наверное, это проявляется, с детьми… Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы»:

Да, конечно. Они лапочки. Нет, ну я с ними стараюсь быть строгой. Все говорят, что не получается (смеётся). Я думаю, что получается, а все говорят не получается, значит, где-то по середине истина. Самый наивный вопрос мамы и вообще родителя: «как дела» и «что было в школе». Потому что они никогда не рассказывают тебе о том, как дела и что было в школе. Я наблюдаю, я стараюсь просто быть с ними в одном течении. Посмотреть, что у них новое появилось, или чем они стали интересоваться за то время, пока мы не виделись.

Вы как-то рассказываете им о каких-то своих музыкальных пристрастиях? Вы рассказываете им, какую музыку нужно слушать? Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы»:

А я не рассказываю, а просто ставлю. И что им нравится? Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы»:

Им нравится всё! Они совершенно безукоризненно любят меня и уважают. Они знают, что мама слушает только очень классную музыку. И у нас с самого начала так повелось, что вопросов не возникает. Ни разу не было такого, чтобы они мне сказали: «Мам, переключи этот канал!», я бы этого, в принципе, не поняла.

Как дети переживают ваши частые отлучки? Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы»:

Плохо. Плохо. Очень плохо. А вы сама? Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы»:

Очень плохо. Я тоже. Сразу начинается такая детская манипуляция. Бывают ли такие моменты, когда вам нужно побыть одной, а им – ваше присутствие, внимание. Скажем, что-то вы пишите, пишется само. Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы»:

Нет. Когда я с ними, я всегда одна. Они настолько родные! Любая мама вам это скажет. Ребёнок не может… Ну, если только я не разговариваю по телефону. Они в другое ухо начинают мне что-то рассказывать… Но так, чтобы я пыталась как-то от них закрыться, когда я дома, – нет. Вообще, роскошь. Много времени с ними – это, действительно для меня роскошь. Я ни в коем случае это не прерываю, не отдаляю себя от них.

А как вы считаете: чему самому главному мама должна научить сына, а чему дочь? Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы»:

Вы знаете, самое главное в воспитании ребёнка (я имею в виду мальчика и девочки) ни в чём не совпадает. Их нельзя воспитывать одинаково. Это абсолютно разные два Космоса. Но связаны они, особенно двойняшки, тем должны быть – вот этим чувством абсолютно непрерывного, бесконечного счастья и любви, материнской любви. Потому что только это действительно поможет им в дальнейшем в жизни. Любовь, как раз-таки… Любая мама, любой отец может воспитать хорошего человека. Ни в коем случае не давить, не унижать. Ни в коем случае не делать из пацана пацана в три года. Нельзя вообще говорить, что ты сильный. Он этого не понимает! Он не понимает, почему он не должен плакать. Ты очень четко понимаешь, что им нужно в этот момент времени.

Вы столько знаете о воспитании детей… Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы»:

Я когда была беременна, у меня было миллиарды книг. Я люблю читать. Я научилась читать в три года. Да-да, это, действительно, правда. Сейчас Марта копирует меня во всём. Но все эти книжки, единственное ощущение, что всё это просто бесполезно. Потому что есть книга, а есть нормальная,настоящая, реальная жизнь. И все модели, которые описаны там, в итоге имеют такой маленький нюансик, который их совершенно нивелирует: то, что пишется в книге, – в жизни происходит по-другому. Но есть исключение: это педиатр Комаровский. Вот он меня научил очень многому. И он своим очень конкретным примером, советами во многом помог. Вы сказали о том, что всё через любовь. Я смотрю на вас, у вас так блесят глаза… Мне кажется, вы влюблены. Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы»:

А это меня наполняет, как и любая женщина… А чем любая женщина ещё может состояться? В книгах – нет, в песнях – ради Бога. Но песни тоже о любви. Самое главное, когда есть человек, который тебя ждёт, которого ты любишь и к которому ты стремишься.

Ваша книга «Бег». Куда бежите? К кому? Куда? К чему? Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы»:

Мы постоянно должны думать о том, что мы сделаем в этой жизни и для чего мы здесь находимся. Я, например, это всё уже поняла. Я здесь для того, чтобы писать книги. Я здесь для того, чтобы писать песни. И, в первую очередь, воспитывать вот этих двух других людей. Двух маленьких людей. На самом деле, они тоже косманавты, совершенно непознаваемые люди. Ну, странные ребята. Какие-то, действительно, инопланетяне. Но самое главное, при этом всём, у тебя дво детй, или трое, или пятеро, или один, не важно, – сохранять самого себя. Бежать нужно к самому себе. Потому что, когда рожаешь детей, ты должен очень четко сразу понять, что это два других человека, у них другая судьба. Всё, что ты можешь, действительно, дать им – свою любовь, свою помощь, но понимаешь, что при этом ты не должна нивелировать свою личность. Она так же полноценна, и так же важна, должна быть, как личности ваших детей. Можно сказать, что я бегу к самой себе.

То что мне удалось прочесть в вашей книге: я поняла, что это и молитва, и исповедь, там есть абсолютно всё, чуть ли не до проклятия. Какой-то сокраментальный смысл, мне кажется, в ней есть. Что понятно только вам. Сможет ли это понять читатель, который прочтёт от корки до корки? Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы»:

Да, конечно. Всё через откровенность. А я в своих песнях, стихах… Кстати, вот что касается «Бега», у меня вышел двухтомник. «Бег» – это стихотворения и тексты. Есть ещё проза. Что касается текстов – это песни. А в песнях я предельно откровенна. Людей не обманешь, если ты не «рубаха-парень», или ты двуличен, они это видят.

Я недавно читала интервью, и там был очень интересный вопрос: «Если бы вы встретились с Богом, что бы вы ему сказали»? Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы»:

Спасибо. И всё? Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы»:

Да. А вы просили бы что-то? Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы»:

Нет. Я всё сама. Он меня любит, и я это чувствую. Вообще, зачем надоедать ему моими просьбами?! Так много людей. Поэтому я скажу ему только «спасибо».