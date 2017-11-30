Национальный драмтеатр имени Горького отпраздновал 85-летний юбилей

Новости Беларуси. Торжественный вечер, посвященный 85-летию Национального академического драмтеатра имени Горького, собрал 30 ноября россыпь талантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С юбилеем основания коллектив поздравил Президент Беларуси.

История театра уходит корнями в начало 30-х годов XX столетия. Тогда в Бобруйске открылся Государственный русский драматический театр БССР. Затем труппа работала в Могилеве и в Гродно. И вот уже 70 лет яркие премьеры встречают зрителей на улице Володарского в Минске.