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Национальный драмтеатр имени Горького отпраздновал 85-летний юбилей

30 ноября 2017 20:55
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Новости Беларуси. Торжественный вечер, посвященный 85-летию Национального академического драмтеатра имени Горького, собрал 30 ноября россыпь талантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С юбилеем основания коллектив поздравил Президент Беларуси.

История театра уходит корнями в начало 30-х годов XX столетия. Тогда в Бобруйске открылся Государственный русский драматический театр БССР. Затем труппа работала в Могилеве и в Гродно. И вот уже 70 лет яркие премьеры встречают зрителей на улице Володарского в Минске.

Национальный драмтеатр имени Горького отпраздновал 85-летний юбилей-1

# Культура # Театр # Юбилеи # Фотофакт

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