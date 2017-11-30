Национальный академический драматический театр имени Максима Горького празднует 85-летие

Новости Беларуси. Торжественный вечер, посвященный 85-летию Национального академического драмтеатра имени Горького, соберет 30 ноября россыпь талантов. История театра уходит корнями в начало 30-х годов минувшего столетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда в Бобруйске открылся Государственный русский драматический театр БССР. В конце 1940 года было решено перевести его в Минск. Этому помешала война.

В 1943 году театр восстановлен в Москве как фронтовой. Затем труппа работала в Могилеве и в Гродно. И вот уже 70 лет яркие премьеры встречают зрителей на улице Володарского в Минске. С юбилеем основания коллектив театра поздравил Президент Беларуси.