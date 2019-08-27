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«Сохраняем лучшие наработки»: какие мероприятия будут на XVI Дне письменности

27 августа 2019 14:53
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Новости Беларуси. Квест-программа «Код Сапеги», национальная литературная премия и экспедиция «Дарога да святыняў» – это лишь малая часть мероприятий XVI Дня белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности

Его уже готов принять Слоним. Праздник родного слова начнется с открытия книжного магазина. Также в программе фестиваль книги и прессы, международный круглый стол, «слонимские чтения» и еще десятки интерактивных площадок. Не обойдется и без вручения Национальной литературной премии.

«Сохраняем лучшие наработки»: какие мероприятия будут на XVI Дне письменности-1

И, конечно, одно из самых фееричных событий – финал конкурса юных чтецов «Жывая класіка». Кстати, наш телеканал на всех этапах проекта показывает и рассказывает об участниках и их мастерстве.

«Сохраняем лучшие наработки»: какие мероприятия будут на XVI Дне письменности-4

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
Мы хотели бы подчеркнуть то, что сохраняем лучшие наработки. Лучшие традиционные наработки.

«Это будет огромное шоу»: Игорь Бузовский рассказал, чего ждать от Дня белорусской письменности-2019

Насыщенная двухдневная программа стартует в последний день лета. Финальным аккордом станет концерт «Льецца песня па-над Шчарай», который объединит самых известных белорусских артистов.

«Сохраняем лучшие наработки»: какие мероприятия будут на XVI Дне письменности-7

# День белорусской письменности # Культура # Игорь Бузовский # Фотофакт

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