«Сохраняем лучшие наработки»: какие мероприятия будут на XVI Дне письменности

Новости Беларуси. Квест-программа «Код Сапеги», национальная литературная премия и экспедиция «Дарога да святыняў» – это лишь малая часть мероприятий XVI Дня белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности

Его уже готов принять Слоним. Праздник родного слова начнется с открытия книжного магазина. Также в программе фестиваль книги и прессы, международный круглый стол, «слонимские чтения» и еще десятки интерактивных площадок. Не обойдется и без вручения Национальной литературной премии.