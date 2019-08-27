«Это будет огромное шоу»: Игорь Бузовский рассказал, чего ждать от Дня белорусской письменности-2019

Новости Беларуси. Слоним готовятся ко Дню белорусской письменности. Организаторы 27 августа озвучили, чем удивит праздник, традиционный для начала осени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз он захватит и последний день календарного лета – такая обширная программа форума. Гостей ожидают десятки праздничных мероприятий. Это фестиваль книги и прессы, вручение Национальной литературной премии, открытие памятника Льву Сапеге, спортивные турниры, гастрофест, конкурсы и выставки.

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:

На XVI Дне письменности увидим очень многое. Мы резюмируем нашу работу на протяжении года, мы подведем итоги работы научно-практических кругов в сфере книгоиздания. Это будет огромное масштабное шоу и для книгоиздателей, книгораспространителей, и для людей, которые просто приедут посмотреть, увидеть наш уголочек белорусской земли. Это, конечно же, яркие, интерактивные мероприятия. Это, конечно же, яркое открытие, яркое закрытие с акцентом на Слонимщину.