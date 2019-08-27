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«Это будет огромное шоу»: Игорь Бузовский рассказал, чего ждать от Дня белорусской письменности-2019

27 августа 2019 11:32
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Новости Беларуси. Слоним готовятся ко Дню белорусской письменности. Организаторы 27 августа озвучили, чем удивит праздник, традиционный для начала осени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это будет огромное шоу»: Игорь Бузовский рассказал, чего ждать от Дня белорусской письменности-2019-1

На этот раз он захватит и последний день календарного лета – такая обширная программа форума. Гостей ожидают десятки праздничных мероприятий. Это фестиваль книги и прессы, вручение Национальной литературной премии, открытие памятника Льву Сапеге, спортивные турниры, гастрофест, конкурсы и выставки.

«Это будет огромное шоу»: Игорь Бузовский рассказал, чего ждать от Дня белорусской письменности-2019-4

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
На XVI Дне письменности увидим очень многое. Мы резюмируем нашу работу на протяжении года, мы подведем итоги работы научно-практических кругов в сфере книгоиздания. Это будет огромное масштабное шоу и для книгоиздателей, книгораспространителей, и для людей, которые просто приедут посмотреть, увидеть наш уголочек белорусской земли. Это, конечно же, яркие, интерактивные мероприятия. Это, конечно же, яркое открытие, яркое закрытие с акцентом на Слонимщину.

«Это будет огромное шоу»: Игорь Бузовский рассказал, чего ждать от Дня белорусской письменности-2019-7

Завершится День белорусской письменности, который проводится вот уже в 26-й раз, торжественной передачей эстафеты городу Белыничи Могилевской области, где праздник пройдет в 2020 году.

Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности

# День белорусской письменности # Культура # Игорь Бузовский # Фотофакт

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