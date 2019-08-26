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Финалистка конкурса «Живая классика»: «Это очень ответственно!»

26 августа 2019 10:40
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Считаные дни остаются до финала конкурса юных чтецов «Живая классика». В этом году конкурс пройдет накануне Дня белорусской письменности в городе Слониме.

Участниками республиканского конкурса стали ребята из всех уголков нашей страны, полуфинал состоялся в июне в Национальной библиотеке, куда съехались победители районного, областного и минского городского этапов творческого соревнования и там они показывали свой артистизм и мастерство. Конкурсанты в этом году чаще всего выбирали произведения Якуба Коласа, Владимира Короткевича, Аркадия Кулешова, Алеся Бачилы и Рыгора Бородулина.

Финалистка конкурса «Живая классика»: «Это очень ответственно!»-1

Телеканал «СТВ» запустил интернет-челлендж в поддержку конкурса. Рифмы поэтических произведений Купалы, Богдановича и других декламируют медиаперсоны, артисты и спортсмены.

Финалистка конкурса «Живая классика»: «Это очень ответственно!»-4

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – финалистка Республиканского творческого конкурса юных чтецов «Живая классика-2019» – Александра Тавониус и мама Александры – Светлана Тавониус.

Финалистка конкурса «Живая классика»: «Это очень ответственно!»-7

Какое стихотворение будет читать Александра Тавониус в финале конкурса? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Конкурс «Жывая класіка» # Культура # Фотофакт

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