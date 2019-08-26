Финалистка конкурса «Живая классика»: «Это очень ответственно!»

Считаные дни остаются до финала конкурса юных чтецов «Живая классика». В этом году конкурс пройдет накануне Дня белорусской письменности в городе Слониме.

Участниками республиканского конкурса стали ребята из всех уголков нашей страны, полуфинал состоялся в июне в Национальной библиотеке, куда съехались победители районного, областного и минского городского этапов творческого соревнования и там они показывали свой артистизм и мастерство. Конкурсанты в этом году чаще всего выбирали произведения Якуба Коласа, Владимира Короткевича, Аркадия Кулешова, Алеся Бачилы и Рыгора Бородулина.