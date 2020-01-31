«Реки вымывали предметы быта первобытных людей» Как школьники и родители создали краеведческий музей

На память – своими руками! Краеведческий музей столичной 209-ой школы – настоящая машина времени, которая в два счета перенесет в прошлое.
На память – своими руками! Краеведческий музей столичной 209-ой школы – настоящая машина времени, которая в два счета перенесет в прошлое.
Как наши предки охотились на мамонтов, ткали рушники и боролись за место под солнцем, рассказываем в программе «Минск и минчане». Уникальную экспозицию собирали по крупицам. Самовары, утюги, радиоприемники, виниловые пластинки – архив огромный! И каждый из предметов – со своей неповторимой историей.
Яков Баскин, руководитель краеведческого музея ГУО «Средняя школа №209 г. Минска»:
В музее более тысячи экспонатов. Наш музей истинно школьный. Все что собрано в музее, все что сделано: стеллажи, витрины, художественное оформление – все сделано руками учеников, их родителей и учителей нашей школы.
Атмосфера ощущается в каждом экспонате. Здесь ордена и медали героев войны и удивительная посуда наших бабушек, и даже каменные орудия труда и оружие предков эпохи неолита.
Яков Баскин:
Эти экспонаты появились в школьном музее после участия в археологических раскопках на юге Беларуси, в Ветковском районе. Когда реки входили в берега, они вымывали предметы быта первобытных людей. Каменные топоры, каменные мотыги, рубила, тесла, наконечники стрел, ножевидные пластинки, проколки, керамику.
В районе 16 школьных музеев, но этот, действительно, уникальный. В 2011 году ему присвоили звание народного. Здесь все время шумно от экскурсий, которые, в основном, проводят сами ученики.
Елизавета Кузок, член совета краеведческого музея ГУО «Средняя школа №209 г. Минска»:
Недавно я участвовала в краеведческих чтениях. Я рассказывала про Адольфа Янушкевича, его вклад в историю. Потому что он сын белорусского народа и патриот нашей земли.
Отдельная гордость музея – оригинальный макет памятника Евфросинии Полоцкой, который так и не был воздвигнут.
Надежда Тарашкевич, член совета краеведческого музея ГУО «Средняя школа №209 г. Минска»:
К 75-летию Великой Победы в нашем музее была создана экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Здесь представлены фронтовые письма, треуголки, открытки, фотографии и листовки времен Великой Отечественной войны.
Каждая вещь бережно хранит память о тех, кто защищал Родину. Несколько столетий боевой славы – в шинелях, оружии и письмах. А вот атмосферу мирного быта воссоздали в крестьянском уголке. Здесь собраны предметы быта: чугунки, крынки, ухваты – свидетели семейных праздников.
Егор Русакович, председатель совета краеведческого музея ГУО «Средняя школа №209 г. Минска»:
Экспозиция собрана походами в деревне, окружающей Малиновку. Многие экспонаты приносят наши ученики, родители, учителя. Один из последних экспонатов – сочинения Шиллера 1864 года.
Под одной крышей переплелись все вехи истории нашей земли. Симбиоз знаковых для всего человечества событий и маленьких, но таких важных побед самой школы. От первого полета в космос до золотой медали в зимней спартакиаде и памяти о первом учителе.
Егор Русакович:
Моя самая любимая экспозиция в нашем краеведческом музее – это экспозиция школьных учебников Российской империи начала 20-го века. Здесь есть и курс средней истории 1903 года, и алгебраические задачки. Но самый ценный, наверное, учебник русской истории 1918 года – первый учебник после Октябрьской революции.
Музей продолжает расти и собирать историю родного края. Сегодня он объединил тысячи экспонатов и превратился в уникальную летопись. Место, где каждый, глядя на экспонаты, становится мудрее и добрее.