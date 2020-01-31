«Реки вымывали предметы быта первобытных людей» Как школьники и родители создали краеведческий музей

На память – своими руками! Краеведческий музей столичной 209-ой школы – настоящая машина времени, которая в два счета перенесет в прошлое.

Как наши предки охотились на мамонтов, ткали рушники и боролись за место под солнцем, рассказываем в программе «Минск и минчане». Уникальную экспозицию собирали по крупицам. Самовары, утюги, радиоприемники, виниловые пластинки – архив огромный! И каждый из предметов – со своей неповторимой историей. Яков Баскин, руководитель краеведческого музея ГУО «Средняя школа №209 г. Минска»:

В музее более тысячи экспонатов. Наш музей истинно школьный. Все что собрано в музее, все что сделано: стеллажи, витрины, художественное оформление – все сделано руками учеников, их родителей и учителей нашей школы.

Атмосфера ощущается в каждом экспонате. Здесь ордена и медали героев войны и удивительная посуда наших бабушек, и даже каменные орудия труда и оружие предков эпохи неолита. Яков Баскин:

Эти экспонаты появились в школьном музее после участия в археологических раскопках на юге Беларуси, в Ветковском районе. Когда реки входили в берега, они вымывали предметы быта первобытных людей. Каменные топоры, каменные мотыги, рубила, тесла, наконечники стрел, ножевидные пластинки, проколки, керамику.

В районе 16 школьных музеев, но этот, действительно, уникальный. В 2011 году ему присвоили звание народного. Здесь все время шумно от экскурсий, которые, в основном, проводят сами ученики.

Елизавета Кузок, член совета краеведческого музея ГУО «Средняя школа №209 г. Минска»:

Недавно я участвовала в краеведческих чтениях. Я рассказывала про Адольфа Янушкевича, его вклад в историю. Потому что он сын белорусского народа и патриот нашей земли.

Отдельная гордость музея – оригинальный макет памятника Евфросинии Полоцкой, который так и не был воздвигнут.

Надежда Тарашкевич, член совета краеведческого музея ГУО «Средняя школа №209 г. Минска»:

К 75-летию Великой Победы в нашем музее была создана экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Здесь представлены фронтовые письма, треуголки, открытки, фотографии и листовки времен Великой Отечественной войны.

Каждая вещь бережно хранит память о тех, кто защищал Родину. Несколько столетий боевой славы – в шинелях, оружии и письмах. А вот атмосферу мирного быта воссоздали в крестьянском уголке. Здесь собраны предметы быта: чугунки, крынки, ухваты – свидетели семейных праздников.

Егор Русакович, председатель совета краеведческого музея ГУО «Средняя школа №209 г. Минска»:

Экспозиция собрана походами в деревне, окружающей Малиновку. Многие экспонаты приносят наши ученики, родители, учителя. Один из последних экспонатов – сочинения Шиллера 1864 года.

Под одной крышей переплелись все вехи истории нашей земли. Симбиоз знаковых для всего человечества событий и маленьких, но таких важных побед самой школы. От первого полета в космос до золотой медали в зимней спартакиаде и памяти о первом учителе.

Егор Русакович:

Моя самая любимая экспозиция в нашем краеведческом музее – это экспозиция школьных учебников Российской империи начала 20-го века. Здесь есть и курс средней истории 1903 года, и алгебраические задачки. Но самый ценный, наверное, учебник русской истории 1918 года – первый учебник после Октябрьской революции.