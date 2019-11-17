Пинигин рассказал о Станюте: как она подкладывала ему конфетки в карман и общалась с Николаем II, Сталиным и Лениным

Режиссёр рассказал о легендарной актрисе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Серьёзная, гениальная артистка – наша Раневская – Станюта. Вы с ней долго работали. А вот как объяснить современному поколению зрителей, что она гениальная? Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:

Это очень трудно сказать, потому что, во-первых, сохранились её фильмы. Спектакли в большинстве своём, к сожалению, не сохраняются. Это же была эпоха до видео ещё. И даже по видео – есть один спектакль, записанный на телевидении белорусском с ней, но это ни о чём. Я сам по образованию – телевизионный режиссёр. И снимать спектакли – это невозможно. Потому что нет дыхания зала. Люди работают на 20-ый ряд, а камеры вот здесь. И, кажется, что они фальшивят и кричат. В общем – это разные виды искусства. Как объяснить, что она была гениальная? «Прощание с Матёрой» посмотреть, например. И многие другие её фильмы.

Мне посчастливилось с ней работать, и я не могу сказать, что долго. Я делал первый с ней спектакль, когда ей было 80 лет – на её юбилей. Она была удивительным человеком. Во-первых, я таких добрых людей в своей жизни больше никогда не встречал. Она была невероятно добрый человек. Народная артистка – и как девочка была абсолютно. Во-вторых, она была паненка: папа – художник, она училась в Москве. Белорусское правительство, когда открылся театр, они молодёжь отправили учиться в Москву. А это была мировая Мекка театральная: Мейерхольд, Таиров, Вахтангов, Станиславский. И они получили фантастическое образование. Она была паненка. Вадим Щеглов:

А она близко людей подпускала или, всё-таки, сторонилась? Каким она была человеком? Николай Пинигин:

Она была очень открытый человек. Очень открытый. Я сижу, репетирую там уже другие спектакли – она крадётся и конфетку мне в карман кладёт пиджака. Ну, кто я ей был? Ну, сделал свой спектакль. Вот она была невероятно открытый человек. Очень открытый, и очень солнечный, и очень интеллигентный.

Вадим Щеглов:

А какой она была в быту? Она же народная артистка СССР, как она жила? Скромно? Николай Пинигин:

Очень просто. Занималась поделками: из шишечек, веточек делала. Она не вясковая бабулька была. Она была паненка. Её люди очень любили, она была открыта. В ней не было ничего такого из актёрской глупости: «Вот я – народная!» Я работал со многими выдающимися артистами. Чем выше уровень человека, тем он проще.

Вадим Щеглов:

И скромнее. Николай Пинигин:

Скромнее и интеллигентнее. Это вот понты: «Я – звезда, для другого рода искусства. А это всё – люди с серьёзной литературой встречаются всю жизнь, с режиссёрами. Это не приветствуется. Вадим Щеглов:

Сейчас же актёры другого ранга. И мы теряем эту школу. Где сегодня современная Станюта? Николай Пинигин:

Вы знаете, тут сложный вопрос. Вот однажды, когда мы с ней делали спектакль «Гарольд и Мод», она там играла практически человека её же возраста. После каждого спектакля она заказывала такси – 3-4 машины, садила туда артистов, и мы ехали выпивать шампанское к ней домой. Это не каждый спектакль было. Но вот она считала, что это надо отпраздновать.