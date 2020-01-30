Пинск 30 января принял эстафету Молодежной столицы Беларуси

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Те наработки, которые здесь будут, могут найти воплощение в каких-то конкретных делах. Сегодня даже мы договорились, что по ряду проектов, которые были представлены, уже подключатся непосредственно производители, допустим, белорусского унитехпрома – по утилизации лекарственных средств. Далее мы вели разговор, как в Пинске создать площадку региональную, которая бы потом взаимодействовала с детским национальным технопарком, который сейчас создается в Республике Беларусь. Это только те небольшие шаги, которые мы делаем буквально сейчас, передавая эстафету молодежной столицы Пинску.