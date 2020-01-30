Пинск 30 января принял эстафету Молодежной столицы Беларуси

Новости Беларуси. Масштабный праздник собрал молодых людей со всей страны – юные парламентарии, студенты ведущих вузов, просто неравнодушные юноши и девушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Масштабный праздник собрал молодых людей со всей страны – юные парламентарии, студенты ведущих вузов, просто неравнодушные юноши и девушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Креативные идеи и волонтерские проекты школьников, стартапы студентов Полесского университета позволили Пинску получить статус самого молодежного региона страны. Символичный ключ открывает год ярких возможностей.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Те наработки, которые здесь будут, могут найти воплощение в каких-то конкретных делах. Сегодня даже мы договорились, что по ряду проектов, которые были представлены, уже подключатся непосредственно производители, допустим, белорусского унитехпрома – по утилизации лекарственных средств. Далее мы вели разговор, как в Пинске создать площадку региональную, которая бы потом взаимодействовала с детским национальным технопарком, который сейчас создается в Республике Беларусь. Это только те небольшие шаги, которые мы делаем буквально сейчас, передавая эстафету молодежной столицы Пинску.
Университет 3.0, 75-летие Победы – тем для форума «БеларусьМолодежьИнициатива» масса. Эта дискуссионная площадка объединит молодежь со всех уголков Беларуси.