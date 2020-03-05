«Снимаю ролики, увлекаюсь. Купил дрон, GoPro». Газманов – об Instagram, как сажал дерево в Минске и почему у его слушателей не трещат суставы

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – народный артист России – Олег Газманов. Как Вас встретил Минск? «В Минске моя бабушка жила» Олег Газманов, народный артист России:

Я просто обожаю прилетать в Беларусь и, конечно, в Минск. Во-первых, это земля моих предков, вся моя родня родилась здесь, не в самом Минске, но в Минске, кстати, моя бабушка жила. И, вообще, меня всегда встречают очень горячо.

Вы еще постоянный гость «Славянского базара»? Олег Газманов:

В последние годы не такой частый, но я не помню уже сколько раз я был на «Славянском базаре». Конечно, мне запомнилось, что свое 50-летие я отметил прямо на сцене «Славянского базара». А сейчас вот эта программа посвящается к 50-ти годам моей творческой жизни, то есть я с 1968 года, не останавливаясь, выхожу на сцену и отражаюсь в глазах людей, которые приходят на мои концерты. За это время я сочинил огромное количество песен. Всегда очень рад, когда со сцены слышу, как поют мои песни.

«Никогда не думал, что буду профессиональным музыкантом. Думал, буду учёным» Вы уже столько лет на сцене, как Вам удается всегда держаться в топе? Олег Газманов:

Везет. Я не знаю. Я считаю, вообще, это какой-то волшебной сказкой, что так получилось со мной. Я так этого хотел и мечтал. У меня был очень непростой путь, но по крайней мере, я в самом начале своего пути, и даже когда уже играл в профессиональной группе, я никогда не думал, что буду профессиональным музыкантом. Я думал, что буду ученым, писал диссертацию, и спортсменом, занимался спортом. У меня все мои двоюродные братья и сестры – или врачи, или ученые. Я один отбился.

Но Вы не жалеете об этом? Олег Газманов:

Нет, конечно. По крайней мере, у меня это получается лучше всего того, что я умею делать и я об этом реально мечтал. Я так сильно мечтал, что мне это снилось. Мне этого так хотелось, что мир прогнулся под мою мечту. Несмотря на то, что у меня большое количество хитов, которые я написал за это время, я все равно продолжаю идти вперед, наверное, поэтому я и в топе.

Вот не так давно вышел альбом «Жить – так жить». Сейчас совсем новая песня, она называется «Отбой. Давай отменим понедельники» и вот все люди с радостью отменяют понедельники.

Я считаю, что мне везет, и еще потому что я сам сочиняю песни, стихи и музыку, для себя я все это делаю, поэтому как-то обновляюсь, омолаживаюсь вместе с песнями. «Про девушку ему рано было петь. И тогда, извините, девушки, получилась собака, которую звали Люси» Ваш первый хит – это песня «Люси». Помните, как Вы ее создавали? Олег Газманов:

Я сочинил про девушку, которую звали Люси. Песня обещала быть шлягером, но тут у меня совсем пропал голос, у меня несмыкание, не могу петь. Целый год я не пел. И мои друзья посоветовали, видя как поет маленький Родион, он все мои песни пел круто, сказали: «Дай ему песню спеть». Но про девушку ему рано было петь, ему только 6 лет исполнилось и поэтому я придумал, что вот этот хитовый кусочек «Люси» надо оставить. И тогда, извините, девушки, получилась собака, которую звали Люси. Вот так у нас эта песня пелась и эта была одна из первых песен, которая вытесняла на дискотеках западные хиты. Удивительно было! Все ее пели. Всех собак, которые родились в этот период, звали Люси.

У Вас огромное количество хитов, но какая песня вам ближе всего? Олег Газманов:

Для меня много знаковых песен. Если я начинал с «Эскадрон», «Есаул», «Свежий ветер» – это был такой цикл песен. Тогда не было понятно, что все эти скаковые песни немножко узконаправленные и я никогда не хотел петь в одном музыкальном стиле. Поэтому после этого у меня стали появляться песни-баллады, например, «Мама», «Я не верю». Я, кстати, пел в стиле регги – песня «Ямайка». Следующий альбом у меня включал уже такие философские песни – «Красная книга». Я хотел петь в разных музыкальных направлениях. Все мои песни знаковые.

«Я один из первых, наверное, стал сажать деревья и называть это Дерево Победы. Вот в Минске посадил» Вы не только успешный певец, но и продюсер. 15 лет назад вышел ваш проект «Песни Победы». Было ли у Вас желание что-то подобное повторить? Олег Газманов:

Я в прошлом году повторил – это в Кемерово. После этого сейчас просто такое большое количество желающих делать концерты к 75-летию. Я это делал каждый год и делаю. И более того, я один из первых, наверное, стал сажать деревья и называть это Дерево Победы. Вот я в Минске посадил. Посадили в Гомеле и, по-моему, в Гродно, я боюсь ошибиться. Я по всей стране и у вас, и в России везде сажаю деревья. Только в Москве я посадил больше 2,5 тысяч деревьев. Я придумал вот этот слоган: «Песни Победы». Его уже сейчас везде растиражировали: и Дерево Победы, и Лес Победы, и т. д.

У меня будут большие концерты в этот день и перед ним, и после него. «У меня есть Instagram. Там весело. Мы с женой зажигаем и отдыхаем где-то, пишем и выкладываем» Кто Ваша сейчас основная аудитория? Олег Газманов:

Дети, юноши, девушки, взрослые, бабушки и дедушки. Я уверена, что у Вас очень много поклонниц среди женщин. Может быть, Вам пишут? Олег Газманов:

Пишут. У меня есть Instagram, кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Там весело. Я сам снимаю ролики, увлекаюсь. Вот купил себе дрон, камеру GoPro и мы с женой зажигаем и отдыхаем где-то, пишем и выкладываем. В Instagram можно увидеть Ваш ответ самому танцующему миллионеру Джанлуке. Олег Газманов:

Меня привязывает к этой истории. Когда мне весело, я танцую. Где мне хочется, я там прыгаю куда-нибудь. А меня все сравнивают с ним, не надо мне этого.

«У меня такие песни, которые заставляют молодеть людей: сразу проходят головные боли и суставы не трещат» Вам, наверняка, делают очень часто комплименты, что Вы в прекрасной физической форме. Олег Газманов:

Может, меня сцена омолаживает, может, отношение к жизни, к еде. Я за концерт сжигаю где-то 2,5-3 килограммов. Не знаю, сколько зрители сжигают, но у меня такие песни, которые заставляют молодеть людей: сразу проходят головные боли и суставы не трещат.

Поделитесь, пожалуйста, творческими планами на самое ближайшее время. Олег Газманов:

С маниакальным упорством сочинять и нести в мир поэзию, музыку и позитив. «Хочу, чтобы каждой из вас утром ваш любимый мужчина мог спеть песню!» В канун 8 марта многим женщинам будет очень приятно услышать от вас теплые слова и поздравления. Олег Газманов:

Дорогие женщины, у меня такая счастливая возможность сказать вам пару слов в связи с прекрасным весенним праздником. Качество моих песен зависит от качества моей жизни, от качества чувств, которые я переживаю. А самые острые чувства и переживания – в любви. Я благодарен тем женщинам, которые поощряют мужчин на творчество, на подвиги, на героизм, на самоутверждение в этой жизни, потому что без вас очень сложно это сделать! Мы должны перед кем-то это делать.