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«Снимаю ролики, увлекаюсь. Купил дрон, GoPro». Газманов – об Instagram, как сажал дерево в Минске и почему у его слушателей не трещат суставы

05 марта 2020 09:25
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – народный артист России – Олег Газманов.

Как Вас встретил Минск?

«В Минске моя бабушка жила»

Олег Газманов, народный артист России:
Я просто обожаю прилетать в Беларусь и, конечно, в Минск. Во-первых, это земля моих предков, вся моя родня родилась здесь, не в самом Минске, но в Минске, кстати, моя бабушка жила. И, вообще, меня всегда встречают очень горячо.

«Снимаю ролики, увлекаюсь. Купил дрон, GoPro». Газманов – об Instagram, как сажал дерево в Минске и почему у его слушателей не трещат суставы-1

Вы еще постоянный гость «Славянского базара»?

Олег Газманов:
В последние годы не такой частый, но я не помню уже сколько раз я был на «Славянском базаре». Конечно, мне запомнилось, что свое 50-летие я отметил прямо на сцене «Славянского базара». А сейчас вот эта программа посвящается к 50-ти годам моей творческой жизни, то есть я с 1968 года, не останавливаясь, выхожу на сцену и отражаюсь в глазах людей, которые приходят на мои концерты. За это время я сочинил огромное количество песен. Всегда очень рад, когда со сцены слышу, как поют мои песни.

«Снимаю ролики, увлекаюсь. Купил дрон, GoPro». Газманов – об Instagram, как сажал дерево в Минске и почему у его слушателей не трещат суставы-4

«Никогда не думал, что буду профессиональным музыкантом. Думал, буду учёным»

Вы уже столько лет на сцене, как Вам удается всегда держаться в топе?

Олег Газманов:
Везет. Я не знаю. Я считаю, вообще, это какой-то волшебной сказкой, что так получилось со мной. Я так этого хотел и мечтал. У меня был очень непростой путь, но по крайней мере, я в самом начале своего пути, и даже когда уже играл в профессиональной группе, я никогда не думал, что буду профессиональным музыкантом. Я думал, что буду ученым, писал диссертацию, и спортсменом, занимался спортом. У меня все мои двоюродные братья и сестры – или врачи, или ученые. Я один отбился.

«Снимаю ролики, увлекаюсь. Купил дрон, GoPro». Газманов – об Instagram, как сажал дерево в Минске и почему у его слушателей не трещат суставы-7

Но Вы не жалеете об этом?

Олег Газманов:
Нет, конечно. По крайней мере, у меня это получается лучше всего того, что я умею делать и я об этом реально мечтал. Я так сильно мечтал, что мне это снилось. Мне этого так хотелось, что мир прогнулся под мою мечту. Несмотря на то, что у меня большое количество хитов, которые я написал за это время, я все равно продолжаю идти вперед, наверное, поэтому я и в топе.

«Снимаю ролики, увлекаюсь. Купил дрон, GoPro». Газманов – об Instagram, как сажал дерево в Минске и почему у его слушателей не трещат суставы-10

Вот не так давно вышел альбом «Жить – так жить». Сейчас совсем новая песня, она называется «Отбой. Давай отменим понедельники» и вот все люди с радостью отменяют понедельники.

«Снимаю ролики, увлекаюсь. Купил дрон, GoPro». Газманов – об Instagram, как сажал дерево в Минске и почему у его слушателей не трещат суставы-13

Я считаю, что мне везет, и еще потому что я сам сочиняю песни, стихи и музыку, для себя я все это делаю, поэтому как-то обновляюсь, омолаживаюсь вместе с песнями.

«Про девушку ему рано было петь. И тогда, извините, девушки, получилась собака, которую звали Люси»

Ваш первый хит – это песня «Люси». Помните, как Вы ее создавали?

Олег Газманов:
Я сочинил про девушку, которую звали Люси. Песня обещала быть шлягером, но тут у меня совсем пропал голос, у меня несмыкание, не могу петь. Целый год я не пел. И мои друзья посоветовали, видя как поет маленький Родион, он все мои песни пел круто, сказали: «Дай ему песню спеть». Но про девушку ему рано было петь, ему только 6 лет исполнилось и поэтому я придумал, что вот этот хитовый кусочек «Люси» надо оставить. И тогда, извините, девушки, получилась собака, которую звали Люси. Вот так у нас эта песня пелась и эта была одна из первых песен, которая вытесняла на дискотеках западные хиты. Удивительно было! Все ее пели. Всех собак, которые родились в этот период, звали Люси.

«Снимаю ролики, увлекаюсь. Купил дрон, GoPro». Газманов – об Instagram, как сажал дерево в Минске и почему у его слушателей не трещат суставы-16

У Вас огромное количество хитов, но какая песня вам ближе всего?

Олег Газманов:
Для меня много знаковых песен. Если я начинал с «Эскадрон», «Есаул», «Свежий ветер» – это был такой цикл песен. Тогда не было понятно, что все эти скаковые песни немножко узконаправленные и я никогда не хотел петь в одном музыкальном стиле. Поэтому после этого у меня стали появляться песни-баллады, например, «Мама», «Я не верю». Я, кстати, пел в стиле регги – песня «Ямайка». Следующий альбом у меня включал уже такие философские песни – «Красная книга». Я хотел петь в разных музыкальных направлениях. Все мои песни знаковые.

«Снимаю ролики, увлекаюсь. Купил дрон, GoPro». Газманов – об Instagram, как сажал дерево в Минске и почему у его слушателей не трещат суставы-19

«Я один из первых, наверное, стал сажать деревья и называть это Дерево Победы. Вот в Минске посадил»

Вы не только успешный певец, но и продюсер. 15 лет назад вышел ваш проект «Песни Победы». Было ли у Вас желание что-то подобное повторить?

Олег Газманов:
Я в прошлом году повторил – это в Кемерово. После этого сейчас просто такое большое количество желающих делать концерты к 75-летию. Я это делал каждый год и делаю. И более того, я один из первых, наверное, стал сажать деревья и называть это Дерево Победы. Вот я в Минске посадил. Посадили в Гомеле и, по-моему, в Гродно, я боюсь ошибиться. Я по всей стране и у вас, и в России везде сажаю деревья. Только в Москве я посадил больше 2,5 тысяч деревьев. Я придумал вот этот слоган: «Песни Победы». Его уже сейчас везде растиражировали: и Дерево Победы, и Лес Победы, и т. д.

«Снимаю ролики, увлекаюсь. Купил дрон, GoPro». Газманов – об Instagram, как сажал дерево в Минске и почему у его слушателей не трещат суставы-22

У меня будут большие концерты в этот день и перед ним, и после него.

«У меня есть Instagram. Там весело. Мы с женой зажигаем и отдыхаем где-то, пишем и выкладываем»

Кто Ваша сейчас основная аудитория?

Олег Газманов:
Дети, юноши, девушки, взрослые, бабушки и дедушки.

Я уверена, что у Вас очень много поклонниц среди женщин. Может быть, Вам пишут?

Олег Газманов:
Пишут. У меня есть Instagram, кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Там весело. Я сам снимаю ролики, увлекаюсь. Вот купил себе дрон, камеру GoPro и мы с женой зажигаем и отдыхаем где-то, пишем и выкладываем.

В Instagram можно увидеть Ваш ответ самому танцующему миллионеру Джанлуке.

Олег Газманов:
Меня привязывает к этой истории. Когда мне весело, я танцую. Где мне хочется, я там прыгаю куда-нибудь. А меня все сравнивают с ним, не надо мне этого.

«Снимаю ролики, увлекаюсь. Купил дрон, GoPro». Газманов – об Instagram, как сажал дерево в Минске и почему у его слушателей не трещат суставы-25

«У меня такие песни, которые заставляют молодеть людей: сразу проходят головные боли и суставы не трещат»

Вам, наверняка, делают очень часто комплименты, что Вы в прекрасной физической форме.

Олег Газманов:
Может, меня сцена омолаживает, может, отношение к жизни, к еде. Я за концерт сжигаю где-то 2,5-3 килограммов. Не знаю, сколько зрители сжигают, но у меня такие песни, которые заставляют молодеть людей: сразу проходят головные боли и суставы не трещат.

«Снимаю ролики, увлекаюсь. Купил дрон, GoPro». Газманов – об Instagram, как сажал дерево в Минске и почему у его слушателей не трещат суставы-28

Поделитесь, пожалуйста, творческими планами на самое ближайшее время.

Олег Газманов:
С маниакальным упорством сочинять и нести в мир поэзию, музыку и позитив.

«Хочу, чтобы каждой из вас утром ваш любимый мужчина мог спеть песню!»

В канун 8 марта многим женщинам будет очень приятно услышать от вас теплые слова и поздравления.

Олег Газманов:
Дорогие женщины, у меня такая счастливая возможность сказать вам пару слов в связи с прекрасным весенним праздником. Качество моих песен зависит от качества моей жизни, от качества чувств, которые я переживаю. А самые острые чувства и переживания – в любви. Я благодарен тем женщинам, которые поощряют мужчин на творчество, на подвиги, на героизм, на самоутверждение в этой жизни, потому что без вас очень сложно это сделать! Мы должны перед кем-то это делать.

«Снимаю ролики, увлекаюсь. Купил дрон, GoPro». Газманов – об Instagram, как сажал дерево в Минске и почему у его слушателей не трещат суставы-31

Поэтому я очень благодарен за любовь, за крепкий тыл, за душевность, за сердечность, моей жене, моей Марусе! Я ее обожаю и люблю! И хочу, чтобы каждой из вас утром ваш любимый мужчина мог спеть вам песню. Счастья вам, любви, удачи и ясных дней!

«Снимаю ролики, увлекаюсь. Купил дрон, GoPro». Газманов – об Instagram, как сажал дерево в Минске и почему у его слушателей не трещат суставы-34

# Российские исполнители # Культура # Олег Газманов # Фотофакт

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