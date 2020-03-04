Рецепт этого хлеба из гречневой муки называют уникальным. Готовим, пробуем и рассказываем, на что похоже

Новости Беларуси. Особенный, потому что гречишный. Рецепту уникального белорусского хлеба придали статус историко-культурной ценности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хозяйки из Малоритского района бережно хранят эту традицию и готовы поделиться секретами приготовления настоящего кулинарного изыска. Кстати, гречишный хлеб, или «бабник» – так называют его местные, и сейчас занимает почетное место на столе у жителей этого региона. Правда, его пекут только по большим праздникам. Кусочек удалось попробовать и нашему корреспонденту. Кристина Протосовицкая – о вкусе традиций.

Главный ингредиент редкого рецепта хлеба – гречишная мука. Грубый помол дает ярко выраженный вкус, а шелуха – текстуру. Раньше мололи жернова – их по деревням практически не осталось. Сегодня в ход идут кофемолки, а то и электрические мельницы.

Александра Олесик знает толк в приготовлении уникального хлеба. Свой первый гречаник испекла 60 лет назад, сразу после замужества. Ребенком наблюдала, как бабушка и мама дают «созреть» тесту. Процесс долгий – проходит больше 8 часов.

Александра Олесик, жительница Орехова:

Были все вместе, и мама пекла, и баба пекла. Учились, чтобы все умели. По словам хозяйки, секрет удачного гречаника – и в печке. Настоящий – на обычной плите не выйдет. Жар должен подоспеть.





Малоритский район – единственный в Беларуси, где хлеб пекут из гречишной муки. Традиция зародилась в конце 19 века.

Сама земля предкам подсказала – на скромных почвах собирали хороший урожай гречихи.

Сегодня ее выращивает и специально оставляет необработанной местный фермер. Ровно столько, чтобы гречаник – или как его еще называют «бабник» – местные хозяйки пекли круглый год.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

По вкусу ощущается гречка. Очень ярко выраженный вкус. Попадаются маленькие такие шелушинки. Так должно быть? Александра Олесик:

Так должно быть.





Доропиевичи, Гвозница, Орехово – в районе наберется с десяток деревень, где хозяйки бережно хранят традицию. Новый статус историко-культурной ценности Беларуси – новые возможности.

Лидия Кивачук, директор Малоритского районного методического центра культурно-просветительной работы:

Мы планируем на базе Доропиевичского дома ремесел, который в данный момент находится на реставрации, проводить мастер-классы для туристов для привлечения их в Беларусь и проводить мастер-классы для молодежи, показывать, как этот процесс происходит, дабы сохранить эту традицию.



