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Рецепт этого хлеба из гречневой муки называют уникальным. Готовим, пробуем и рассказываем, на что похоже

04 марта 2020 19:19
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Новости Беларуси. Особенный, потому что гречишный. Рецепту уникального белорусского хлеба придали статус историко-культурной ценности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Хозяйки из Малоритского района бережно хранят эту традицию и готовы поделиться секретами приготовления настоящего кулинарного изыска. Кстати, гречишный хлеб, или «бабник» – так называют его местные, и сейчас занимает почетное место на столе у жителей этого региона. Правда, его пекут только по большим праздникам. Кусочек удалось попробовать и нашему корреспонденту.   

Кристина Протосовицкая – о вкусе традиций. 

Рецепт этого хлеба из гречневой муки называют уникальным. Готовим, пробуем и рассказываем, на что похоже-1

Главный ингредиент редкого рецепта хлеба – гречишная мука. Грубый помол дает ярко выраженный вкус, а шелуха – текстуру. Раньше мололи жернова – их по деревням практически не осталось. Сегодня в ход идут кофемолки, а то и электрические мельницы. 

Рецепт этого хлеба из гречневой муки называют уникальным. Готовим, пробуем и рассказываем, на что похоже-4

Александра Олесик знает толк в приготовлении уникального хлеба.

Свой первый гречаник испекла 60 лет назад, сразу после замужества. Ребенком наблюдала, как бабушка и мама дают «созреть» тесту. Процесс долгий – проходит больше 8 часов. 

Рецепт этого хлеба из гречневой муки называют уникальным. Готовим, пробуем и рассказываем, на что похоже-7

Александра Олесик, жительница Орехова:  
Были все вместе, и мама пекла, и баба пекла. Учились, чтобы все умели.  

По словам хозяйки, секрет удачного гречаника – и в печке. Настоящий – на обычной плите не выйдет. Жар должен подоспеть. 

Рецепт этого хлеба из гречневой муки называют уникальным. Готовим, пробуем и рассказываем, на что похоже-10



Малоритский район – единственный в Беларуси, где хлеб пекут из гречишной муки. Традиция зародилась в конце 19 века.

Сама земля предкам подсказала – на скромных почвах собирали хороший урожай гречихи.  

Рецепт этого хлеба из гречневой муки называют уникальным. Готовим, пробуем и рассказываем, на что похоже-13

Сегодня ее выращивает и специально оставляет необработанной местный фермер. Ровно столько, чтобы гречаник – или как его еще называют «бабник» – местные хозяйки пекли круглый год. 

Рецепт этого хлеба из гречневой муки называют уникальным. Готовим, пробуем и рассказываем, на что похоже-16

Кристина Протосовицкая, корреспондент:   
По вкусу ощущается гречка. Очень ярко выраженный вкус. Попадаются маленькие такие шелушинки. Так должно быть?

Александра Олесик:   
Так должно быть.

Рецепт этого хлеба из гречневой муки называют уникальным. Готовим, пробуем и рассказываем, на что похоже-19



Доропиевичи, Гвозница, Орехово – в районе наберется с десяток деревень, где хозяйки бережно хранят традицию. Новый статус историко-культурной ценности Беларуси – новые возможности.   

Рецепт этого хлеба из гречневой муки называют уникальным. Готовим, пробуем и рассказываем, на что похоже-21

Рецепт этого хлеба из гречневой муки называют уникальным. Готовим, пробуем и рассказываем, на что похоже-23

Лидия Кивачук, директор Малоритского районного методического центра культурно-просветительной работы:  
Мы планируем на базе Доропиевичского дома ремесел, который в данный момент находится на реставрации, проводить мастер-классы для туристов для привлечения их в Беларусь и проводить мастер-классы для молодежи, показывать, как этот процесс происходит, дабы сохранить эту традицию.  

Без гречаника в Малоритском районе сложно представить свадьбы или крестины – традиция живет в поколениях. И здесь верят, что в будущем желающих попробовать на вкус Беларусь найдется немало. 

# Год малой родины # Культура # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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