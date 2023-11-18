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«Смак беларускай кухні» – шеф-повар поделился любимой книжной новинкой

18 ноября 2023 11:55
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Вера Позняк, корреспондент:
Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Интересные и познавательные новинки мы собрали для вас в рубрике «Книжный гид».

На этот раз поделиться своими книжными фаворитами мы пригласили шеф-повара и ведущего кулинарной рубрики «Простая кухня» Михаила Анищенко.

«Смак беларускай кухні» – шеф-повар поделился любимой книжной новинкой-1

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Максимум белков и полезных жиров, которые содержатся в этих продуктах, обеспечат хорошее начало дня.

«Смак беларускай кухні» – шеф-повар поделился любимой книжной новинкой-4

«Смак беларускай кухні» – шеф-повар поделился любимой книжной новинкой-6

Одна из последних книжных новинок, на которую я обратил внимание, – это работа белорусского автора Елены Микульчик, которая называется «Смак беларускай кухні». Эта книга уникальна тем, что автор собрала в ней наши традиционные блюда. Более 10 лет Елена потратила, собирая рецепты, чтобы читатель смог совершить кулинарную экспедицию по Беларуси.

«Смак беларускай кухні» – шеф-повар поделился любимой книжной новинкой-9

Далее смотрите в видео.

# Книги # Культура # Вера Позняк # Михаил Анищенко # Елена Микульчик # Фотофакт

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