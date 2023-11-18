«Смак беларускай кухні» – шеф-повар поделился любимой книжной новинкой
Вера Позняк, корреспондент:
Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Интересные и познавательные новинки мы собрали для вас в рубрике «Книжный гид».
На этот раз поделиться своими книжными фаворитами мы пригласили шеф-повара и ведущего кулинарной рубрики «Простая кухня» Михаила Анищенко.
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Максимум белков и полезных жиров, которые содержатся в этих продуктах, обеспечат хорошее начало дня.
Одна из последних книжных новинок, на которую я обратил внимание, – это работа белорусского автора Елены Микульчик, которая называется «Смак беларускай кухні». Эта книга уникальна тем, что автор собрала в ней наши традиционные блюда. Более 10 лет Елена потратила, собирая рецепты, чтобы читатель смог совершить кулинарную экспедицию по Беларуси.