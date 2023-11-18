«Смак беларускай кухні» – шеф-повар поделился любимой книжной новинкой

Вера Позняк, корреспондент:

Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Интересные и познавательные новинки мы собрали для вас в рубрике «Книжный гид».

На этот раз поделиться своими книжными фаворитами мы пригласили шеф-повара и ведущего кулинарной рубрики «Простая кухня» Михаила Анищенко.