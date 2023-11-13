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Стартовала продажа билетов на кинопоказы «Лістапада»

13 ноября 2023 08:24
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Новости Беларуси. В четырех кинотеатрах столицы – «Беларусь», Дом кино, «Пионер» и «Центральный» – состоятся показы фильмов, представленных на Минском международном кинофестивале «Лістапад». Билеты уже в продаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовала продажа билетов на кинопоказы «Лістапада»-1

Белорусских зрителей ждет великолепная программа из отличных фильмов из различных стран. Торжественная церемония открытия фестиваля состоится в предстоящую пятницу, 17 ноября, в Доме кино.

Стартовала продажа билетов на кинопоказы «Лістапада»-4

Кинотеатр «Пионер» по традиции станет главной площадкой фестиваля фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзiк», который откроется также 17 ноября.

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # Культура # Фотофакт

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