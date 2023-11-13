Стартовала продажа билетов на кинопоказы «Лістапада»

Новости Беларуси. В четырех кинотеатрах столицы – «Беларусь», Дом кино, «Пионер» и «Центральный» – состоятся показы фильмов, представленных на Минском международном кинофестивале «Лістапад». Билеты уже в продаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусских зрителей ждет великолепная программа из отличных фильмов из различных стран. Торжественная церемония открытия фестиваля состоится в предстоящую пятницу, 17 ноября, в Доме кино.