«Я всегда буду рядом». Игорь Аксюта и Светлана Шиманская рассказали о новом концертном туре по городам Беларуси

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь вокальный дуэт Светлана Шиманская и Игорь Аксюта.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь вокальный дуэт Светлана Шиманская и Игорь Аксюта.
Светлана Шиманская, певица:
Приглашаем всех 30 ноября в Борисов, во Дворец культуры, на замечательный концерт «Я всегда буду рядом». Ждем всех в 19:00.
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