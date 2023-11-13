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«Я всегда буду рядом». Игорь Аксюта и Светлана Шиманская рассказали о новом концертном туре по городам Беларуси

13 ноября 2023 07:42
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь вокальный дуэт Светлана Шиманская и Игорь Аксюта.

«Я всегда буду рядом». Игорь Аксюта и Светлана Шиманская рассказали о новом концертном туре по городам Беларуси-1

Светлана Шиманская, певица:
Приглашаем всех 30 ноября в Борисов, во Дворец культуры, на замечательный концерт «Я всегда буду рядом». Ждем всех в 19:00.

Наша программа посвящена поддержке института семьи и семейных ценностей. В этой программе мы очень хотим показать красоту отношений между мужчиной и женщиной.

Артисты исполнили в студии новую песню. Музыку для композиции написал известный композитор Эдуард Ханок.

Каково работать вдвоем на протяжении долгих лет? Как родилась идея туров по стране? И о чем будет новая концертная программа? Смотрите в видео.

# Белорусские исполнители # Культура # Светлана Шиманская # Игорь Аксюта # Фотофакт

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