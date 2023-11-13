«Я всегда буду рядом». Игорь Аксюта и Светлана Шиманская рассказали о новом концертном туре по городам Беларуси

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь вокальный дуэт Светлана Шиманская и Игорь Аксюта.

Светлана Шиманская, певица:

Приглашаем всех 30 ноября в Борисов, во Дворец культуры, на замечательный концерт «Я всегда буду рядом». Ждем всех в 19:00.

Наша программа посвящена поддержке института семьи и семейных ценностей. В этой программе мы очень хотим показать красоту отношений между мужчиной и женщиной.

Артисты исполнили в студии новую песню. Музыку для композиции написал известный композитор Эдуард Ханок.