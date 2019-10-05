Случайные находки или следы древнего поселения? После обнаружения артефактов X-XI веков под Бобруйском начались раскопки

Новости Беларуси. Раскопки в Бобруйском районе претендуют на очередную археологическую сенсацию. Там обнаружен боевой топор с серебряным напылением и подкова X-XI веков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О них стало известно случайно. Местный блогер поделился информацией о своих находках в социальных сетях. Сейчас экспонаты разместили в Бобруйском музее. «Гэта сэнсацыя нумар адзін». Боевой топор и подкову X-XI веков нашли в Бобруйском районе Археологи определили место, где были найдены топор и подкова, и теперь надеются на новые важные находки. 5 октября под Бобруйском начались поисковые работы. В команде как опытные археологи, так и студенты исторического факультета Могилевского университета.

Алексей Авласович, доцент кафедры археологии МГУ им. А.Кулешова:

На самом деле это прощупывание местности, потому что есть эти уникальные находки. Нам надо понять, что это за памятник – случайно выпавшие находки либо здесь есть какое-то поселение. Что это за памятник? У нас сейчас задача – попробовать найти культурный слой. И если у нас получится это, следующее лето мы проведем здесь, на полномасштабных раскопках.

Ярослава Асипцова, студентка историко-филологического факультета МГУ им. А.Кулешова:

Сейчас мы пытаемся найти следы, возможно, железного века, найти какие-то военные орудия, например, наконечники стрел, топоры.