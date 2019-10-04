Невероятно: этот портрет вырезан из бумаги! Уникальные вещи показывают на выставке в Минске

Две страны и огромное наследие. Синеокая и Поднебесная открыли совместную выставку в Национальной библиотеке Беларуси. Подробнее рассказываем в программе «Минск и минчане».

Картины из бумаги, соломка, роспись по ткани, фонарики ручной работы и даже резьба по яичной скорлупе. Все эти ценные экспонаты приехали из Пекина.