Невероятно: этот портрет вырезан из бумаги! Уникальные вещи показывают на выставке в Минске
Две страны и огромное наследие. Синеокая и Поднебесная открыли совместную выставку в Национальной библиотеке Беларуси. Подробнее рассказываем в программе «Минск и минчане».
Картины из бумаги, соломка, роспись по ткани, фонарики ручной работы и даже резьба по яичной скорлупе. Все эти ценные экспонаты приехали из Пекина.
Виктория Харитонова, заведующая сектором художественных выставок отдела галерейно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси:
Этот проект демонстрирует нам общее в традиционной белорусской культуре и китайской. Несмотря на то, что мы находимся по разные стороны евразийского континента, общее у нас есть. Например, народная живопись, искусство вырезания из бумаги.
Белорусская часть экспозиции – вытинанки. Их авторы Анастасия Кузьмич, Ольга Наливайко, Галина Журавлёва, Валентина Слюнченко, Вера Янушевская, Наталья Сухая – мастерицы, члены Белорусского союза художников народного творчества. Их работы воплощают классические сюжеты, песни, философские иносказания и размышления, образы животных, птиц и белорусских мифологических существ.
Евгений Сахута, доктор искусствоведения, профессор:
Это искусство происходит из Древнего Китая, когда там придумали бумагу. И кроме своего прямого предназначения, мастера додумались, что можно не только рисовать и писать на бумаге, а можно из нее самой создавать что-то художественное. Так возникло искусство вырезания из бумаги ажурных узоров бумажных и разных композиций, которые мы называем вытинанкой. Белорусское слово «выцінанка» обозначает – «тонко вырезать».
В 16-ом веке искусство попало в Европу. Но массовым не стало: бумага ценилась на вес золота. Ситуация изменилась в начале прошлого века. Белорусские хозяйки ловко вырезали ножницами из сложенной в несколько слоев бумаги ажурные салфетки, кружева для украшения полок, новогодние снежинки и даже оконные занавески. Правда, жили такие предметы интерьера недолго и до нашего времени не сохранились.
Евгений Сахута:
Только несколько десятилетий назад, с начала 90-ых годов, когда широкая заинтересованность к нашему наследию возродила целиком искусство вытинанки, которое сохранилось только в людской памяти. И сегодня мы имеем сотни мастеров, которые вырезают такие оригинальные произведения. Часть мы видим на выставке. Это уже не салфетки простенькие и снежинки новогодние, которые мы все умеем вырезать. Это уже, действительно, произведения искусства.
Один и тот же материал – бумага. Одни и те же инструменты – ножницы. Одна и та же технология. Но насколько разные шедевры получаются!
Евгений Сахута:
Сюжеты могут быть похожими. Природа может быть похожа. А сам характер, дух у нас – белорусский, там – китайский.
Оценить красоту самого хрупкого из искусств можно в Национальной библиотеке Беларуси до 1 декабря.