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Невероятно: этот портрет вырезан из бумаги! Уникальные вещи показывают на выставке в Минске

04 октября 2019 12:26
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Две страны и огромное наследие. Синеокая и Поднебесная открыли совместную выставку в Национальной библиотеке Беларуси. Подробнее рассказываем в программе «Минск и минчане».

Картины из бумаги, соломка, роспись по ткани, фонарики ручной работы и даже резьба по яичной скорлупе. Все эти ценные экспонаты приехали из Пекина.

Невероятно: этот портрет вырезан из бумаги! Уникальные вещи показывают на выставке в Минске-1

Невероятно: этот портрет вырезан из бумаги! Уникальные вещи показывают на выставке в Минске-3

Невероятно: этот портрет вырезан из бумаги! Уникальные вещи показывают на выставке в Минске-5

Виктория Харитонова, заведующая сектором художественных выставок отдела галерейно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси:
Этот проект демонстрирует нам общее в традиционной белорусской культуре и китайской. Несмотря на то, что мы находимся по разные стороны евразийского континента, общее у нас есть. Например, народная живопись, искусство вырезания из бумаги.

Невероятно: этот портрет вырезан из бумаги! Уникальные вещи показывают на выставке в Минске-8

Невероятно: этот портрет вырезан из бумаги! Уникальные вещи показывают на выставке в Минске-10

Белорусская часть экспозиции – вытинанки. Их авторы Анастасия Кузьмич, Ольга Наливайко, Галина Журавлёва, Валентина Слюнченко, Вера Янушевская, Наталья Сухая – мастерицы, члены Белорусского союза художников народного творчества. Их работы воплощают классические сюжеты, песни, философские иносказания и размышления, образы животных, птиц и белорусских мифологических существ.

Невероятно: этот портрет вырезан из бумаги! Уникальные вещи показывают на выставке в Минске-13

Невероятно: этот портрет вырезан из бумаги! Уникальные вещи показывают на выставке в Минске-15

Невероятно: этот портрет вырезан из бумаги! Уникальные вещи показывают на выставке в Минске-17

Евгений Сахута, доктор искусствоведения, профессор:
Это искусство происходит из Древнего Китая, когда там придумали бумагу. И кроме своего прямого предназначения, мастера додумались, что можно не только рисовать и писать на бумаге, а можно из нее самой создавать что-то художественное. Так возникло искусство вырезания из бумаги ажурных узоров бумажных и разных композиций, которые мы называем вытинанкой. Белорусское слово «выцінанка» обозначает – «тонко вырезать».

Невероятно: этот портрет вырезан из бумаги! Уникальные вещи показывают на выставке в Минске-20

В 16-ом веке искусство попало в Европу. Но массовым не стало: бумага ценилась на вес золота. Ситуация изменилась в начале прошлого века. Белорусские хозяйки ловко вырезали ножницами из сложенной в несколько слоев бумаги ажурные салфетки, кружева для украшения полок, новогодние снежинки и даже оконные занавески. Правда, жили такие предметы интерьера недолго и до нашего времени не сохранились.

Невероятно: этот портрет вырезан из бумаги! Уникальные вещи показывают на выставке в Минске-23

Евгений Сахута:
Только несколько десятилетий назад, с начала 90-ых годов, когда широкая заинтересованность к нашему наследию возродила целиком искусство вытинанки, которое сохранилось только в людской памяти. И сегодня мы имеем сотни мастеров, которые вырезают такие оригинальные произведения. Часть мы видим на выставке. Это уже не салфетки простенькие и снежинки новогодние, которые мы все умеем вырезать. Это уже, действительно, произведения искусства.

Невероятно: этот портрет вырезан из бумаги! Уникальные вещи показывают на выставке в Минске-26

Невероятно: этот портрет вырезан из бумаги! Уникальные вещи показывают на выставке в Минске-28

Один и тот же материал ­– бумага. Одни и те же инструменты – ножницы. Одна и та же технология. Но насколько разные шедевры получаются!

Невероятно: этот портрет вырезан из бумаги! Уникальные вещи показывают на выставке в Минске-31

Невероятно: этот портрет вырезан из бумаги! Уникальные вещи показывают на выставке в Минске-33

Евгений Сахута:
Сюжеты могут быть похожими. Природа может быть похожа. А сам характер, дух у нас – белорусский, там – китайский.

Невероятно: этот портрет вырезан из бумаги! Уникальные вещи показывают на выставке в Минске-36

Оценить красоту самого хрупкого из искусств можно в Национальной библиотеке Беларуси до 1 декабря.

Невероятно: этот портрет вырезан из бумаги! Уникальные вещи показывают на выставке в Минске-39

# Беларусь-Китай # Культура # Виктория Харитонова # Евгений Сахута

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