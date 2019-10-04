Угадаете, для чего нужна эта штука? На это не смогли ответить даже знатоки «Что? Где? Когда?»
Этнографический комплекс в музее-заповеднике «Заславль» – это небольшой музей под открытым небом. Деревянные, музеефицированные постройки начала XX века показывают повседневную местечковую жизнь. В центре комплекса — «хата завозніка». Сюда завозили зерно на помол.
Сможете отгадать? Семь головоломок, которые вызвали бы затруднения даже у знатоков «Что? Где? Когда?» (читать здесь).
Как и сто лет назад, хата по-прежнему принимает гостей. В том числе, корреспондентов программы «Центральный регион».
Елена Покинко, научный сотрудник историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:
Наша задача – довести информацию о том времени. Рассказать о тех, как нам кажется, повседневных вещах. Как попадал, например, хлеб на стол. У нас есть такая экскурсия – «По следам хлеба». Или «В гости к мельнику», где мельник рассказывает деткам весь процесс. И заканчиваем мы «хатой завозніка», где рассказываем, для чего она нужна, и как здесь люди проводили время.
Резная мебель, настоящая печь и запах полевых трав. Здесь во всем атмосфера сельского уюта. Через предметы домашнего обихода шаг за шагом узнаешь, как жили наши прадедушки и прабабушки. Белорусский колорит в полной мере.
Борис Харевич показал нам, какое приспособление придумали наши предки, чтобы с легкостью снимать сапоги.
Борис Харевич, старший научный сотрудник историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:
Раньше люди носили сапоги. Обматывали портянки. И когда целый день походишь в сапогах, ноги упревают, и снять очень сложно. Поэтому дома помогала жена. А здесь люди были оторваны от дома, тоже ходили. Им тоже надо было снимать сапоги. Знатокам прислали такое изделие – надо гордиться – из Брестской области. И когда в конце обсуждали, какой вопрос самый интересный, когда они проиграли, кстати, то им отослали очень крупную сумму. Значит, нужно знать историю, и тогда человек будет на этом выигрывать.
Сама же мельница сохранилась идеально. Запустить её в работу можно и сейчас. Жителям Заславля и его окрестностей она служила до 1985 года. Деревянный амбар у мельницы стоит на каменном фундаменте. Внутри, вдоль стен, тянутся амбары для зерна.
Борис Харевич:
Перед вами предметы быта, которыми пользовались люди 50-60 лет назад. Бочки, у них есть так называемые уши. В Беларуси называется – кубел. Маленький кубелец – там хранилось сало, колбасы. Корзина – сявенька. Сюда засыпалось зерно, перевязывалась корзинка через плечо, и таким образом мы могли посеять зерно.