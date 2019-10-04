Угадаете, для чего нужна эта штука? На это не смогли ответить даже знатоки «Что? Где? Когда?»

Этнографический комплекс в музее-заповеднике «Заславль» – это небольшой музей под открытым небом. Деревянные, музеефицированные постройки начала XX века показывают повседневную местечковую жизнь. В центре комплекса — «хата завозніка». Сюда завозили зерно на помол.

Сможете отгадать? Семь головоломок, которые вызвали бы затруднения даже у знатоков «Что? Где? Когда?» (читать здесь).

Как и сто лет назад, хата по-прежнему принимает гостей. В том числе, корреспондентов программы «Центральный регион».