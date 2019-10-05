«Гэта сэнсацыя нумар адзін». Боевой топор и подкову X-XI веков нашли в Бобруйском районе

Новости Беларуси. Боевой топор с серебряным напылением и подкова X-XI веков найдены в Бобруйском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Артефакты могут привести к очередной археологической сенсации. О них стало известно случайно. Местный блогер поделился информацией о своих находках в социальных сетях. Сейчас артефакты разместили в Бобруйском музее.
Игорь Марзалюк, профессор истории, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Калі раней лічылася, што гэта нейкі перыферыйны мядзведжы кут – раней XIV стагоддзя нічога няма, а тут IX-X стагоддзе. Зброя, прысутнасць дружыннікаў, прысутнасць гандлёва-рамеснай дзейнасці. У гэтым годзе ў Бабруйску гэта сэнсацыя нумар адзін.
Археологи определили место, где были найдены топор и подкова, и надеются на новые интересные находки. Рассматриваются две версии: возможно, ранее на этом месте был курганный могильник или военный лагерь X-XI веков.
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