«Гэта сэнсацыя нумар адзін». Боевой топор и подкову X-XI веков нашли в Бобруйском районе

Новости Беларуси. Боевой топор с серебряным напылением и подкова X-XI веков найдены в Бобруйском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артефакты могут привести к очередной археологической сенсации. О них стало известно случайно. Местный блогер поделился информацией о своих находках в социальных сетях. Сейчас артефакты разместили в Бобруйском музее.