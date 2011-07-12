«Славянский базар» в Витебске. Белоруска Алена Ланская набрала 89 баллов из 90 возможных

Главная интрига «Славянского базара» близится к развязке. У молодых исполнителей эстрадной песни сегодня второй конкурсный день. Они исполнят песню на одном из славянских языков.

Напомним, по итогам первого дня лидирует представительница Беларуси Алена Ланская. Она набрала 89 баллов из 90 возможных. Также позади и первый конкурсный день в детском музыкальном конкурсе.

В эти минуты в Летнем Амфитеатре близится к развязке главная фестивальная интрига. Накануне лидировала представительница Беларуси. Отборочные туры для участия в конкурсе Алена Ланская проходила шесть раз, потому сейчас волнение зашкаливает. Сегодня певица поспала лишь 4 часа, но на выступлении это не сказалось: общий балл — 179.

Алена Ланская, участник Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2011»:

Я знаю все ошибки, о которых мне говорил Валерий. Но я вспомнила и собралась.

Сегодня конкурсанты поют в сопровождении Национального концертного оркестра Беларуси. Один из претендентов на победу — Давид из Чехии — от репетиции остался в восторге. Несмотря на то, что в родной Чехии певец уже известен и готовит второй альбом, настоящей звездой почувствовал себя только в Витебске.

Давид Дейл, участник Международного конкурса

исполнителей эстрадной песни «Витебск-2011» (Чехия):

Это лучший из оркестров, с которым я когда-либо раньше выступал. И он невероятный. На 100% профессиональный. И аранжировка моей песни даже лучше, чем моя оригинальная. Я полностью удовлетворен и с нетерпением жду концерта сегодня вечером.

Главные конкуренты Беларуси — Чехия, Украина и Литва. Именно они в фаворитах у жюри. На судейство кроме вокальных данных влияет внешность и репертуар исполнителя.

Юрий Квеленков, член жюри Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2011» (Украина):

Мне нравится европейский вокал. Я оцениваю, прежде всего, чтобы этот конкурсант нравился мне как продюсеру, чтобы я хотел с ним работать. Таких есть несколько человек. Мне нравится белоруска в этом году. Она хорошая певица.

В конкурсную борьбу включились сегодня и маленькие конкурсанты. Несмотря на сказочную сцену в стиле «Алисы в стране чудес», у юных звездочек все серьезно. 9-летняя Александра Нехай ради участия в конкурсе пожертвовала каникулами. Саша много гастролирует с хором за рубежом и уже участвовала в Международных конкурсах. Но лишь на «Славянском базаре» во всех смыслах участвует, затаив дыхание.

Александра Нехай, участник Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2011»:

Готовилась очень долго. Вот эту песню мы учили год. Кажется, легкая песня, на самом деле дыхание в ней очень сложно брать. Почти две минуты по маленькому дыхание можно только брать.

Самый ожидаемый молодежной публикой гость фестиваля — Сергей Лазарев — сегодня вместе с группой «Премьер-министр» даст первый фестивальный концерт open-air на витебской площади Победы. Одна из самых больших площадей в Европе вместит несколько тысяч зрителей.

Сергей Лазарев, певец (Россия):

Сегодня я буду в одном образе, а мои танцоры будут менять образы.

Поздним вечером организаторы фестиваля пригласили зрителей в Летний Амфитеатр на 20-й День рождения «Славянского базара». С юбилеем фестиваль поздравят Лариса Долина, Лайма Вайкуле и, что символично, победители Международного конкурса молодых исполнителей разных лет, для которых именно «Славянский базар» стал стартом в карьере, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».