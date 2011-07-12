«Славянский базар» в Витебске. Белоруска Алена Ланская набрала 89 баллов из 90 возможных

Напомним, по итогам первого дня лидирует представительница Беларуси Алена Ланская. Она набрала 89 баллов из 90 возможных. Также позади и первый конкурсный день в детском музыкальном конкурсе.
В эти минуты в Летнем Амфитеатре близится к развязке главная фестивальная интрига. Накануне лидировала представительница Беларуси. Отборочные туры для участия в конкурсе Алена Ланская проходила шесть раз, потому сейчас волнение зашкаливает. Сегодня певица поспала лишь 4 часа, но на выступлении это не сказалось: общий балл — 179.
Алена Ланская, участник Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2011»:
Я знаю все ошибки, о которых мне говорил Валерий. Но я вспомнила и собралась.
Сегодня конкурсанты поют в сопровождении Национального концертного оркестра Беларуси. Один из претендентов на победу — Давид из Чехии — от репетиции остался в восторге. Несмотря на то, что в родной Чехии певец уже известен и готовит второй альбом, настоящей звездой почувствовал себя только в Витебске.
Давид Дейл, участник Международного конкурса
исполнителей эстрадной песни «Витебск-2011» (Чехия):
Это лучший из оркестров, с которым я когда-либо раньше выступал. И он невероятный. На 100% профессиональный. И аранжировка моей песни даже лучше, чем моя оригинальная. Я полностью удовлетворен и с нетерпением жду концерта сегодня вечером.
Главные конкуренты Беларуси — Чехия, Украина и Литва. Именно они в фаворитах у жюри. На судейство кроме вокальных данных влияет внешность и репертуар исполнителя.
Юрий Квеленков, член жюри Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2011» (Украина):
Мне нравится европейский вокал. Я оцениваю, прежде всего, чтобы этот конкурсант нравился мне как продюсеру, чтобы я хотел с ним работать. Таких есть несколько человек. Мне нравится белоруска в этом году. Она хорошая певица.
В конкурсную борьбу включились сегодня и маленькие конкурсанты. Несмотря на сказочную сцену в стиле «Алисы в стране чудес», у юных звездочек все серьезно. 9-летняя Александра Нехай ради участия в конкурсе пожертвовала каникулами. Саша много гастролирует с хором за рубежом и уже участвовала в Международных конкурсах. Но лишь на «Славянском базаре» во всех смыслах участвует, затаив дыхание.
Александра Нехай, участник Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2011»:
Готовилась очень долго. Вот эту песню мы учили год. Кажется, легкая песня, на самом деле дыхание в ней очень сложно брать. Почти две минуты по маленькому дыхание можно только брать.
Самый ожидаемый молодежной публикой гость фестиваля — Сергей Лазарев — сегодня вместе с группой «Премьер-министр» даст первый фестивальный концерт open-air на витебской площади Победы. Одна из самых больших площадей в Европе вместит несколько тысяч зрителей.
Сергей Лазарев, певец (Россия):
Сегодня я буду в одном образе, а мои танцоры будут менять образы.
Поздним вечером организаторы фестиваля пригласили зрителей в Летний Амфитеатр на 20-й День рождения «Славянского базара». С юбилеем фестиваль поздравят Лариса Долина, Лайма Вайкуле и, что символично, победители Международного конкурса молодых исполнителей разных лет, для которых именно «Славянский базар» стал стартом в карьере, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».