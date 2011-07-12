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«Славянский базар в Витебске». Беларусь лидирует после первого конкурсного дня

12 июля 2011 07:43
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Белорусская конкурсантка набрала 89 баллов из 90 возможных. Это наилучший результат среди 20 участников. Алена Ланская исполнила песню «Небо знает».

С отрывом в один балл от  нее отстают представитель Украины Владимир Квасница и Давид Дэйл из Чехии.

Однако расслабляться пока рано. Сегодня конкурсантам предстоит исполнять песни на одном из славянских языков в сопровождении Национального оркестра Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алена Ланская, участница Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск 2011»:
Наверное, все-таки родная сцена дает о себе знать. Тепло такое было, которое я почувствовала. Надеемся, что на второй день еще лучше будет».

Владимир Квасница, участник Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск 2011» (Украина):
Для меня самая главная оценка – это зрительный зал. Это очень приятно. Я, собственно, сюда и приехал для того, чтобы получить удовольствие от дышащего зала.

# Славянский базар в Витебске 2012 # Славянский базар в Витебске

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