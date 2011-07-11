«Славянский базар в Витебске». День 4-ый

Завтра - первый конкурсный день молодых исполнителей. Музыкальное состязание начнется в 22.00. Зазвучат песни по-белорусски, по-русски, -украински, -румынски, -литовски, -итальянски и на многих других языках.

Фестивальные дни становятся все более и более насыщенными. Двадцать конкурсантов из двадцати стран мира. Для юбилейного – двадцатого – «Славянского базара в Витебске» эти цифры особенно символичны.

Всех исполнителей объединяет общая цель и пути ее достижения: усиленные репетиции. А вот способы успокоиться перед выходом на сцену и справиться с волнением – разные.

Например, Кристина из Молдовы приехала с мамой. Она и морально поддержит, и стилиста заменит.

Кристина Скарлат, участница Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2011» (Молдова):

Я сначала думала мужа взять. Он будет помогать мне чемодан нести. А потом думаю, нет. Конечно, когда мама рядом все намного легче.

Иустиана Скарлат, мама конкурсантки (Молдова):

Нам очень приятно побыть здесь на вашем фестивале. Я любуюсь вашими женщинами, культурой, как вы одеваетесь, как разговариваете. Очень любезны все. Это очень приятно.

Белорусская исполнительница Алёна Ланская на сцену выйдет под номером 2. В эти фестивальные дни она живет по особым законам.

Алена Ланская, участница Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск 2011» (Беларусь):

Холодную воду не пью. Теплее одеваюсь на ночь. Окошко закрываю. Это такая ответственность – выступать за Беларусь. Глупо сейчас поесть мороженое, а затем заболеть.

На «Базар» вместе с Алёной приехал и именитый «наставник» - Валерий Дайнеко.

Валерий Дайнеко, солист группы «Белорусские песняры»:

Оттачиваем фразы – тексты. Работаем над дыханием. Это один из самых сильных базаров по исполнителям.

Самые юные конкурсанты «Славянского базара» - участники 9-го детского музыкального конкурса - сегодня окунулись в атмосферу «Алисы в стране чудес». Жеребьевка и развлекательная программа прошли под открытым небом. В этом году в конкурсе впервые участвует Азербайджан. И сразу два исполнителя. По «паре» также у России и Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По результатам жеребьевки, а она определила порядок выступления сразу в двух конкурсных днях, первым на сцену выйдет россиянин Григорий Калайда. Совпадение или нет, но закроет программу также исполнительница из России – Ольга Козозоева. Две представительницы Беларуси – Александра Нехай и Анна Атрощенко – выступят седьмым и четырнадцатым номерами.

Кроме того, что этим вечером стартует конкурс молодых исполнителей, сейчас на форуме еще и День культуры Украины. Известные артисты этой страны, ансамбли песни и танца – на сцене Летнего амфитеатра и других площадках.