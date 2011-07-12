«Славянский базар в Витебске». Главная интрига фестиваля близится к развязке

В фестивальном Витебске открывается Международный детский музыкальный конкурс. На сцену выйдут 23 юных дарования из 20 стран. Представительницы Беларуси, Александра Нехай и Анна Атрощенко, выступят под 7 и 14 номерами.

Тем временем, главная интрига «Славянского базара» близится к развязке. У молодых исполнителей эстрадной песни второй конкурсный день. Вечером они исполнят песню на одном из славянских языков в сопровождении Национального оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Члены жюри отмечают, что в этом году состав конкурсантов достаточно сильный.

Напомним, по итогам первого дня лидирует представительница Беларуси Алена Ланская. Она набрала 89 баллов из 90 возможных.

Алена Ланская, участник Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск 2011»:

Именно сейчас будут самые сильные песни у всех исполнителей. Присутствует на площадке энергетика конкурентности. Я это чувствую на данный момент.

Все-таки я стараюсь выступить хорошо и сделать лучше, чем могу.

Ричардас Анусаускас, член жюри Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск 2011» (Литва):

Фестиваль растет. И единственное мое пожелание – чтобы он расширял свои территории, свои границы.

У музыкантов есть поговорка «штатник», чтобы были реальные мировые звезды. Только это. А остальное вы все имеете.

Вечером «Славянский базар» с юбилеем поздравят победители конкурсов исполнителей эстрадной песни разных лет. В Летнем амфитеатра состоится праздничный концерт. На сцену поднимутся известные и популярные артисты, которым путевку на эстраду дал витебский конкурс, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».