«Славянский базар в Витебске-2014»: распродано билетов на 15 млрд рублей, подготовлены новые камерные проекты

Новости Беларуси. «Славянский базар» готовит сюрпризы. В 2014 году гостей фестивального Витебска ждут новые камерные проекты. Зрители смогут увидеть «Джазовый марафон» при участии всемирно известных джазменов и театральный проект «Кукольный формат».

В целом же на главных концертных площадках города пройдет полсотни мероприятий. Ожидается, что музыкальный форум соберет представителей из 30 стран.

В 2014 году основная фестивальная программа «Славянского базара» продлится с 10 по 14 июля.

Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Основная идея фестиваля из года в год остается неизменной: «Через искусство – к миру и взаимопониманию». А воплощение этой идеи будет проходить через две главные идеи: это идея Года гостеприимства, славянская душа, открытая для всего мира, открытая для гостей. Вторая тема, основная – это наше главное событие – освобождение Беларуси, предстоящий юбилей освобождения Беларуси и предстоящий юбилей Победы.

А тем временем уже распродано билетов на 15 миллиардов рублей. Традиционно наибольшей популярностью форум пользуется у белорусов и россиян. Также среди зрителей будут латыши, немцы и даже жители Новой Зеландии.

На фестивале выступят известные исполнители: Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Стас Михайлов. Приедет и Александр Рыбак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сидоренко, генеральный директор ГУ «Центр культуры «Витебск», художественный руководитель фестиваля «Славянский базар в Витебске»:

В плане подготовки сценографии, основной площадки мы продвинулись достаточно далеко. Большее количество светодиодных экранов, светодиодной техники, различных установок будет у нас присутствовать на главной фестивальной площадке – на сцене летнего амфитеатра. Традиционно под каждое мероприятие, под каждый отдельный номер будет подготовлен свой оригинальный видеоконтент.