Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно. Как это было?

Новости Беларуси. Православные и католики. Исторически сложилось так, что именно эти две конфессии, живут в Беларуси бок о бок. Смешанные религиозно семьи скорее обыденность, чем повод для удивления. Кстати, наша съемочная группа из Гродно, которая готовила к эфиру следующий репортаж, тоже этакий христианский тандем. Католик Юрий Карнелович и православный Николай Лапин - это наш корреспондент и оператор - в эти выходные отправились на улицы своего города, которые превратились почти в бразильский карнавал.

Гродно принимал республиканский фестиваль национальных культур. В и без того многонациональный город приехали армяне, поляки, грузины, украинцы и даже венесуэльцы — и все они живут в разных уголках Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это было словно бразильский карнавал в Рио-де-Жанейро. Только вместо самбодрома целый исторический центр города. А вместо танцоров школ самбы национальные диаспоры. В остальном же абсолютная схожесть. Шествие участников фестиваля национальных культур это мини-представления под открытым небом. Цыгане и русские, армяне и татары, украинцы и венесуэльцы исполняли самые яркие народные песни, при этом пускаясь в пляс прямо во время движения.

У каждой диаспоры своё национальное подворье. И каждый стремится пригласить к себе на праздник как можно больше гостей. Грузины, по традиции, показывали вокальное мастерство. Кроме традиционных кавказских песен, горцы исполнили гимн своей второй родине.

Буквально в двадцати метрах арабские ритмы заглушали всё вокруг. Это Палестинцы под национальные барабаны танцевали свой народный танец.

Участники фестиваля в Гродно полностью разрушили пространственно - временные рамки. Если с одной стороны улицы звучали турецкие напевы, то уже через дорогу гости пускались в пляс под латино-американскую музыку. Венесуэльцы в этом году подготовили многочасовую концертную программу. У входа гостей здесь встречал портрет команданте Чавеса, который сам был весёлым и жизнерадостным человеком. Праздник и музыка сопровождали его по всюду. Даже в самые важные для страны моменты, выступая перед избирателями, бывший президент мог затянуть народную песню. Поддерживая такие национальные традиции, на сцене в Гродно в режиме нон-стоп сменяли друг друга известные венесуэльские коллективы. Лучший гитарист страны Нильсон Гонсалес, со своей маленькой четырёхструнной гитарой заменил целый оркестр.

Нильсон Гонсалес, музыкант (Венесуэла):

Кватро, а именно так называется четырёхструнная гитара, это наш народный инструмент, известный ещё с 19 века. Это как русская балалайка, только играть на ней легче, всё таки на одну струну больше.

Сто метров в верх по улице - и музыку в стиле латино уже заглушают армянские мелодии. Это Григор Адамян с супругой, как и положено хозяину подворья, зазывает к себе гостей. На площадке вместе с горцами танцуют белорусы, казахи и азербайджанцы. Иначе и быть не может, ведь семья Адамян многонациональная. Со своей женой белорусской Григор уже больше двадцати лет живёт на Гродненщине. С армянскими блюдами отмечают все белорусские праздники.

Григор Адамян, председатель армянской общины в Гродно:

Каждый человек, уважающий себя, свою нацию, он должен уважать чужую нацию. Тем более мы живём здесь в Беларуси. Я давно живу здесь и потрясён сколько доброты, сколько прелести в белорусском народе.

Жанна Адамян, супруга:

Армянская кухня очень вкусная и мне было нетрудно подготовить себя. А белорусские блюда - это, естественно, драники.

Юрий Карнелович, СТВ:

А ещё на армянском подворье можно узнать секрет вкусного шашлыка. Оказывается, важно не только правильно выбрать мясо и правильно его замариновать. Главное, как он готовится. Высота от углей до мяса не должна превышать больше 10 сантиметров.

Можно было отведать блюда польской, грузинской и даже экзотической для нас венесуэльской кухни.

Каждая диаспора стремилась как можно более красочно и разнообразно познакомить посетителей со своей культурой. Песни разных народов звучат на каждом шагу. В качестве аккомпанемента исключительно народные инструменты.

Дмитрий Лигу, участник молдавской диаспоры:

Есть определённая технология, которая является секретом изготовителя. У каждого мастера трубочка, каждая нота будет звучать по разному. Звучит у каждого мастера по своему. Знаете, как скрипка.

С модными тенденциями в одежде других наций белорусы знакомились на индийском подворье. Правда, чтобы облачится в традиционное женское «Сари» пришлось потратить около получаса. Ведь длинна этого полотна может достигать 15 метров.

Ольга Барейко, жительница Гродно:

Думаю, что это просто вопрос навыков. На мой взгляд, это вопрос привычки и навыков. Мы привыкли к одному, а здесь… это приобретается со временем. Это очень красиво и, я думаю, очень удобно.

А вот татары кроме музыки сделали ставку на национальные виды спорта. Традиционная татарская борьба, когда во время боя соперники должны держать друг друга за пояс, уже завоевала все континенты. Даже специальные чемпионаты мира стали проводить.

Дмитрий Смольский, участник чемпионата мира по татарской борьбе:

Отличие национальной татарской борьбы заключается в том, что имеется пояс, который нельзя отпускать. Два борца берутся за этот пояс и идёт борьба в два вида – верхний, в верху и нижний.

Два фестивальных дня пролетели как одно мгновение. И участники, и зрители остались под большим впечатлением. Несомненно, представители разных национальностей живущих в Беларуси стали лучше понимать друг друга. Впереди новые региональные отборочные туры и финал фестиваля уже в 2016.